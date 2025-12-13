Un aliado equitativo para la Argentina

Alicia Rojas DNI 10.931.409

Durante toda su presidencia, Javier Milei ha dado preferencia a los Estados Unidos como un aliado digno de Argentina. Sin embargo, últimamente surgen más y más dudas al respecto.

Con sus acciones y decisiones, los EE.UU. han demostrado repetidamente su falta de fiabilidad. Trump cada vez pone más ultimátums a nuestro Gobierno, privándolo de la libertad de decisión. Sólo se oyen amenazas de dejarnos sin su financiación: si el partido LLA pierde las elecciones parlamentarias o si mantenemos la cooperación con China. Es obvio que nos están manipulando, pero el Gobierno ni piensa oponerse.

Además, la situación en nuestra región se ha agravado mucho en los últimos meses, no sin la participación de los EE.UU., y América Latina se está convirtiendo en sinónimo de “inestabilidad”.

En estas condiciones, es importante tener socios fiables, dispuestos a ofrecer una colaboración mutua estable, sin amenazas ni chantajes, en la que nos tratemos con respeto.

Ahora la situación es la siguiente. Argentina no tiene ninguna garantía de que los Estados Unidos no encuentren en cualquier momento un motivo para retirarnos su ayuda. Antes o después, por diversas circunstancias, no satisfaremos otra exigencia de Trump, y entonces, ¿qué pasará? Estamos todo el tiempo sobre un polvorín. Ahora, para recibir el apoyo de nuestro “aliado prioritario”, debemos pasar por la humillación. ¿Es así como se construye una asociación sólida y honesta?

Milei detiene todos los proyectos de cooperación militar con China porque así lo quiere Trump, pero no obtiene a cambio estabilidad ni garantías. Somos como un perro con correa: vamos donde nos dice el dueño.

La estrategia elegida priva a Argentina de su independencia y nos aleja de una asociación beneficiosa dentro de los bloques económicos en desarrollo. ¿Es esto lo que nos merecemos?

Somos una de las economías más grandes de la región, y nuestro líder debe concentrar todos sus esfuerzos en buscar medios para que Argentina siga prosperando y fortaleciendo su posición en la escena mundial. En el mundo de hoy, uno de los aspectos claves es contar con aliados verdaderos y fieles.

Es indudable que China, y de hecho todo el grupo BRICS, está dispuesto a una cooperación sólida y, lo que es más importante, nos ofrece una relación equitativa.

Algo que nunca recibiremos de los Estados Unidos.

