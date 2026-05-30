Llevaba casi 400 kilos de carne de caballo: fue detenido en el control entre Río Negro y La Pampa

La carne era transportada en un Toyota Etios Cross y fue decomisada durante un control sobre la Ruta Nacional 151.

Un control de rutina realizado en el límite entre La Pampa y Río Negro terminó con el secuestro de casi 400 kilos de carne equina que eran trasladados sin documentación y en condiciones sanitarias irregulares. El operativo se llevó adelante en el Puesto Caminero Puente Dique, cerca de Catriel.

Según informaron medios locales, el procedimiento ocurrió alrededor de las 4.40 de este sábado sobre la Ruta Nacional 151. El vehículo involucrado fue un Toyota Etios Cross que fue detenido durante una inspección realizada por personal de Seguridad Rural.

Decomiso de carne equina en Ruta 151 cerca de Catriel

Durante el control, los efectivos detectaron una importante cantidad de carne transportada sin que el conductor pudiera acreditar su procedencia. Ante la situación, se convocó a un médico veterinario para verificar el estado del cargamento.

La inspección determinó que se trataba de carne equina trasladada sin respetar la cadena de frío ni las condiciones sanitarias establecidas por la normativa vigente. Por ese motivo se dispuso el secuestro inmediato de la mercadería.

El control se realizó sobre la Ruta 151, en el puesto de la caminera entre Río Negro y La Pampa.

En total, las autoridades decomisaron aproximadamente 397 kilogramos de producto cárnico. Además, se iniciaron actuaciones por infracción a la ley provincial 817 y otras diligencias judiciales complementarias.

Qué pasó con la carne secuestrada en el límite con Río Negro

Una vez finalizadas las actuaciones, la carne fue destruida de acuerdo con los protocolos sanitarios previstos para este tipo de casos, con el objetivo de evitar cualquier riesgo para la salud pública.

El procedimiento formó parte de los controles que se realizan de manera periódica sobre la Ruta 151, uno de los principales corredores que conectan La Pampa con el norte de Río Negro. Las autoridades no brindaron información sobre el destino que tenía la carga.