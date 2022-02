Valles y otras riquezas rionegrinas

Ali Yauhar

DNI 8.211.757

Este es el vergel de una de las provincias más ricas del país, a la que Dios le ha regalado 203.013 kilómetros cuadrados de tierras fértiles (perdón si me equivoco con los números), un río de agua dulce que baja de nuestras extensas cordilleras que atraviesa toda la provincia y que desperdicia millones de litros de agua al océano con un Alto Valle, Valle Medio, Valle inferior, Valle Este, el Idevi hasta la desembocadura con todas tierras fértiles, con la Lobería y todas las playas existentes en el recorrido del Océano Atlántico por suelo rionegrino, costas de mar que conforman unas de las mejores playas de agua templadas con el cual se podría lograr un corredor turístico de dimensiones extraordinarias, con miles de millas de mar para la pesca, con la meseta de Somuncura con cientos de kilómetros de extensión con enormes reservorios de agua potable, y con una Línea Sur ganadera minera, que significa mas del 60% del territorio provincial vacío, con conexión turística con San Carlos de Bariloche, El Bolsón, etc. etc. Y que en tiempos no muy lejanos contaba con millones de cabezas de ovinos de donde partían trenes completos de lana y corderos para los centros poblados del país, que producía millones de corderos, que podría haber sido uno de los productos comerciales más importantes de Río Negro con los países de Medio Oriente con una producción de lana de más de 25 millones de kilos, con caprinos, equinos, bovinos y animales autóctonos, avestruces, guanacos, liebres, etc, todos aprovechables comercialmente.

Mi querida Río Negro: libros y más libros se pueden escribir de tus riquezas, que pueden producir comida para millones en el mundo, con gas, petróleo, oro, etc.

Pero llevamos casi 40 años en manos de inservibles, ladrones, corruptos y vividores de un sistema que sólo han servido para enriquecer a una banda de ambiciosos “políticos”, que nada de lo que te robaron se lo llevarán a la tumba; así destruyeron una de las más ricas provincias de la República Argentina.