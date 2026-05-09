Redes, algoritmos y derechos: por qué el mundo endurece las reglas para las big tech

La regulación del universo digital avanza en distintos frentes y suma nuevos capítulos en todo el mundo. Mientras gobiernos, empresas tecnológicas y la industria cultural discuten los límites de la inteligencia artificial, el uso de contenidos periodísticos y la protección de menores en internet, esta semana hubo anuncios que muestran cómo la tecnología quedó definitivamente en el centro de las políticas públicas y de las disputas económicas globales.

Uno de los casos más resonantes llegó desde Australia, donde el gobierno de Anthony Albanese presentó proyectos de ley para obligar a Meta, Google y TikTok a pagar por el uso de noticias en sus plataformas. La iniciativa establece que, si las compañías no alcanzan acuerdos comerciales con medios locales, deberán afrontar un cargo equivalente al 2,25% de sus ingresos en el país. La medida busca sostener a una industria periodística golpeada por la migración de las audiencias hacia redes sociales y plataformas digitales.

El debate sobre los límites de la tecnología también alcanzó a la industria del entretenimiento. La Academy of Motion Picture Arts and Sciences anunció nuevas reglas para los Academy Awards que excluyen a actores generados con inteligencia artificial y exigen que los guiones sean escritos por personas para poder competir por una nominación. La decisión llega pocos días después de la presentación pública de una versión digital creada con IA del fallecido Val Kilmer y refleja la creciente preocupación de Hollywood frente al avance de estas herramientas.

En paralelo, la carrera por la infraestructura de inteligencia artificial continúa acelerándose. Anthropic anunció una alianza con SpaceX para utilizar toda la capacidad del centro de datos Colossus One, hasta ahora dedicado a proyectos vinculados a Elon Musk. El acuerdo permitirá ampliar el acceso a Claude Code y reforzar la capacidad de cómputo de la compañía en su competencia directa con OpenAI, creadora de ChatGPT.

Las preocupaciones sobre el impacto de internet en los más jóvenes también ganan terreno. Indonesia evalúa prohibir el acceso de menores de 16 años a plataformas de comercio electrónico, luego de haber restringido redes sociales consideradas “de alto riesgo”, entre ellas TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. El gobierno argumenta que busca reducir estafas y proteger a niños y adolescentes de contenidos perjudiciales y dinámicas adictivas.

Las decisiones tomadas en distintos puntos del planeta muestran una tendencia cada vez más clara: los gobiernos intentan recuperar capacidad de regulación frente al poder de las plataformas tecnológicas y el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial. Ya sea para proteger industrias tradicionales, cuidar a menores o establecer límites al uso de herramientas digitales, la discusión sobre quién controla el ecosistema tecnológico aparece hoy como uno de los grandes debates globales.