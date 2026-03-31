Vivir en la calle Futaleufú

Pablo Rodríguez

DNI 16.455.144

Plottier

La verdad que asombra la liviandad con la que se trata la obra de la calle Futaleufú y el desastroso proceso que estamos viviendo. Literalmente parece que se han empeñado en hacer las cosas sin pensar. Desde el problema del espacio destinado a la calle que además está afectado por la invasión de yuyos y obstáculos preexistentes que no serán readecuados, quitados y repensando para que sea una calle con las medidas necesarias para hacer todo lo que dicen que van a hacer, hasta la obra misma, que carece de señales y controles necesarios para que todo se pueda desarrollar de una manera civilizada.



Me refiero concretamente a que la calle ya era angosta y el asfalto la achicará más todavía. Me refiero a que actualmente la calle está intransitable por la cantidad de pozos y tierra desacomodada que dejaron al tender las cañerías. Los carteles que pusieron en el medio del paso y no los sacan.

El regador que embarra la tierra removida. A esto hay que sumarle que la gente que no tiene auto pone en riesgo su vida porque no tiene por dónde pasar. No se si quienes llevan adelante la obra se enteraron, pero seguimos viviendo acá mientras trabajan… cuando se les ocurre, dado que hace semanas que no avanzan. Por eso digo que asombra la liviandad con la que mienten.

Es una toral tomada de pelo. Las autoridades municipales totalmente ausentes y las de la empresa explicando cosas que no tienen explicación. Por ejemplo que la tienen ¡una sola máquina vial con la que podrían emparejar la calle!

