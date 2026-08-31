El riesgo país escaló 20% y el Merval se hundió en agosto 2026, mientras que el dólar se movió con calma

El mes de agosto configuró un escenario complejo para los activos financieros argentinos, con un marcado retroceso que representó el peor balance desde febrero para la plaza local. A pesar del saldo positivo en los principales índices de Wall Street y de un mercado cambiario nacional con variaciones sumamente acotadas, las acciones y los bonos soberanos sufrieron un severo castigo. Sin embargo, la última rueda del mes ofreció un comportamiento a contracorriente, donde los activos locales recuperaron una porción del terreno perdido ante el fuerte impulso del sector energético internacional.

Al analizar los números finales del mes, los paneles de Rava Bursátil reflejaron el impacto exacto en el mercado. El índice S&P Merval registró una baja del 7,8% en pesos y del 9% en dólares, con un cierre en las 1.900,85 unidades para la moneda extranjera. En sintonía con este deterioro, el riesgo país medido por JP Morgan finalizó en 512 puntos básicos, lo que representó una escalada mensual del 19,1%. Para disipar las diferencias entre los análisis privados, los datos de Infobae confirmaron además que el Banco Central (BCRA) logró un saldo positivo de compras por US$ 768 millones en todo el período.

La jornada de este lunes 31 de agosto estuvo atravesada por la tensión geopolítica tras el primer intercambio directo de disparos entre Estados Unidos e Irán en un mes. Este conflicto reavivó los precios del petróleo, con el crudo Brent al alza por un 2,7% hasta los US$ 90,46 por barril y el WTI con un avance del 3,1% a US$ 81,90. Este factor contaminó de inestabilidad a la plaza neoyorquina, que registró bajas del 0,1% al 0,7%, pero favoreció al Merval porteño, que rebotó un 1,8% hasta los 3.033.848,07 puntos a causa de la elevada ponderación de las empresas petroleras en el panel líder.

El derrumbe de las acciones y el peso de los balances bancarios

Durante agosto, el panel líder exhibió caídas generalizadas tras un mes de julio con alzas promedio y el sector de servicios financieros lideró las pérdidas. Según los paneles de Rava, Banco Francés (BBAR) perdió un 18,6% en la plaza local y un 19,1% en su ADR en dólares. Le siguieron Banco Macro con caídas del 12,4% y 14,3%, y Grupo Financiero Galicia con retrocesos del 11,3% y 12,9%, respectivamente.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, explicó en Infobae las razones detrás de la caída de las entidades crediticias: “Agosto fue un mes para el olvido en la City, pero no por un solo motivo. En principio los bancos fueron los grandes perdedores del mes. Acá el problema no vino de afuera, sino de los propios balances: la temporada del segundo trimestre confirmó nuevos récords de mora. Hoy el foco de los inversores está puesto en la calidad de cartera, no en la rentabilidad de la foto”.

Como contrapeso, algunas firmas lograron sortear el saldo negativo. Según Infobae, Satellogic ganó un 36% en el mes, Bioceres sumó un 19,4% y Adecoagro un 14,1%. En el panel local de Rava, se destacaron los números en verde de Metrogas (+10,7%), Transener (+6,2%), Cresud (+3,5%) y Ternium (+3,3%).

En la última jornada del mes, las acciones que anotaron las mayores subas fueron comandadas por Adecoagro (+6%) y Bioceres (+4,9%), de acuerdo a Infobae. Con respecto a los ADRs, los paneles de Rava ratificaron esta tendencia alcista diaria con avances para Banco Supervielle (+5,2%), Cresud (+4,1%) e YPF (+2,8%).

Sobre esta sesión, Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants, resumió: “La jornada bursátil estuvo marcada por cierta aversión al riesgo global, impulsada por la escalada geopolítica entre Estados Unidos e Irán tras informes de posibles ataques limitados y represalias en la isla de Larak. Este entorno militar presionó con fuerza el mercado energético”.

Bonos soberanos, riesgo electoral y el impacto de la tasa estadounidense

El mercado de renta fija también reflejó el deterioro general. A lo largo del mes, los paneles de Rava detallaron el golpe en los bonos soberanos en dólares: el AL35D bajó un 4,6%, el AE38D retrocedió un 4,8% y el AL41D cayó un 5,7%. Los títulos bajo ley de Nueva York (Globales) sufrieron caídas levemente menores en los plazos más cortos, con el GD30D a la baja por un 0,7%.

Lazzati, en contacto con Ámbito Financiero, sumó en su análisis el peso del contexto externo: “Tanto los bonos soberanos y el resto del panel accionario, sufrió por un tercer factor: el contexto internacional. El Tesoro de Estados Unidos salió a duplicar su programa de recompra de bonos largos para intentar bajar las tasas, y el mercado le devolvió el golpe: la tasa a 30 años terminó en 5,3%, un máximo de casi dos décadas. Eso encareció el financiamiento para todo el mundo emergente y le pegó de lleno al riesgo país argentino, que llegó a tocar un pico de 535 puntos. A eso se suma que el ‘trade electoral’ de cara a 2027 ya empezó a asomar en los precios, bastante antes de lo que muchos esperaban, por lo que no sorprendería alguna mayor corrección estos próximos meses”.

El recorrido del dólar, brechas y las compras del BCRA

A diferencia del panel accionario, el mercado cambiario operó con llamativa estabilidad. Los paneles de Rava exhibieron variaciones mensuales sumamente acotadas: el dólar mayorista cerró agosto con un avance del 1,6% hasta los $1.508,50, el dólar oficial finalizó en $1.530 (+1,3%), y el dólar Tarjeta culminó el período en $1.989 (+1,3%).

Por su parte, los dólares financieros mostraron al MEP en $1.535,52 (+1,2% en el mes) y al Contado Con Liquidación (CCL) en $1.596,05 (+1,3%). El dólar blue terminó sin variantes en la última rueda a $1.555, tras anotar una caída neta de cinco pesos en todo agosto, según Infobae.

Las brechas cambiarias finalizaron el mes en niveles extremadamente comprimidos, de acuerdo a la información de Rava: el diferencial entre el Oficial y el MEP quedó en apenas 0,40%, la distancia del Oficial frente al CCL cerró en 4,30% y la diferencia entre el MEP y el CCL se ubicó en 3,90%. Los futuros de dólar ROFEX pactaron la posición a agosto en $1.509, a septiembre en $1.536,50 y a octubre en $1.562,50.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, analizó en el medio ya citado la última sesión mayorista: “La tendencia bajista fue llevando la cotización hasta equilibrarse en $1509, nivel en el que operó durante casi todo el resto de la jornada, para finalmente cerrar en el mínimo intradiario a $1508,50″.

La política monetaria del BCRA mutó a lo largo de las semanas. En la primera mitad de agosto, el Gobierno sostuvo al dólar a través de una fuerte escasez de liquidez en pesos. Hacia el cierre del mes, la autoridad monetaria inyectó liquidez, lo que permitió que las tasas de caución finalizaran en un 25% a 1 día, 24% a 7 días y 23% a 14 días, según los datos de Rava.

En cuanto a las reservas internacionales brutas, la entidad reportó quesufrió una merma el lunes de US$ 1.534 millones hasta los US$ 48.257 millones, un movimiento provocado por ajustes técnicos de fin de mes de las carteras bancarias.

El contexto internacional: Wall Street sortea agosto con solidez corporativa y volatilidad macroeconómica

A nivel global, los mercados de Nueva York lograron quebrar una racha de dos meses consecutivos con números rojos. Durante agosto, el índice S&P 500 subió un 2,5%, el Nasdaq avanzó un 3,5% y el Dow Jones ganó un 1,4%, detalló Ámbito.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, precisó en Infobae el comportamiento exterior: “El octavo mes del año terminó en los mercados financieros globales con una marcada reconfiguración de carteras y una extrema volatilidad geopolítica y monetaria. En el plano internacional, Wall Street logró quebrar una racha de dos meses consecutivos con pérdidas y cerrar agosto con saldo positivo, impulsado por una sólida temporada de balances corporativos, liderada por el informe de Nvidia (+106% anual en ingresos) y el rally en el sector de software, junto al renovado impulso del ecosistema cripto”.

En contraste con el éxito corporativo, el escenario macroeconómico presentó desafíos para la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed). Según los reportes citados por Ámbito, la inflación cedió desde el 4,2% interanual de mayo al 3,4% (con la medición núcleo en 2,5%), pero el mercado laboral perdió fuerza tras confirmar una caída neta de empleo en julio y constantes revisiones negativas previas. Ante esta ambigüedad, las proyecciones indican que la Fed mantendrá las tasas sin recortes en lo que resta de 2026.