Caso Rodríguez Lastra: el 11 de diciembre revisarán la condena

El Tribunal de Impugnación de Río Negro revisará la condena contra el médico Leandro Rodríguez Lastra el 11 de diciembre próximo, en una audiencia que se realizará en Viedma. Es el profesional del hospital de Cipolletti que impidió un aborto a una joven violada.

El cuerpo estará integrado por los jueces Miguel Ángel Cardella, Carlos Mussi y María Rita Custet Llambí, quien rechazó la recusación presentada por la defensa del médico.

Los jueces también analizarán la presentación realizada por la fiscalía, que impugnó las condiciones de la inhabilitación impuesta a Rodríguez Lastra.

El viernes 4 de octubre pasado, el juez Álvaro Meynet condenó al médico a 1 año y 2 meses de prisión en suspenso más el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Al conocer que la jueza Custet Llambí había rechazado la recusación, el defensor de Rodríguez Lastra, Damián Torres, expresó: "La doctora ha sido férrea defensora de la ideología de género, abiertamente defensora del aborto legal y ha escrito sobre la cuestión con impresiones personales sobre la temática".

"En definitiva no tenemos dudas. Su voto no nos será favorable y hay claras dudas de objetividad en este caso en concreto a partir de esta situación. Esto no va en contra de su trayectoria y el respeto personal que le tenemos, insistimos siempre hablamos de este caso".

Ratificó que irá hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.