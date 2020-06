Catriel, en su cumple 121, planifica y elabora su futuro

Hoy la localidad de Catriel conmemora 121 años de su fundación. Nace como un territorio que alberga a los primeros pobladores de las comunidades originarias y a los pioneros que hicieron su punta de lanza en esta comarca, vecinos procedentes de distintos lugares de nuestra argentina y de países limítrofes.

Catriel es una ciudad que abrió los brazos a las actividades comerciales, punto de paso de caravanas de abastecimiento que provenían del norte a nuestro querido pueblo patagónico, para transformarse luego en una próspera colonia agrícola pastoril, que logró a través de canales de riego producir un stock importante de producción de forrajes.

En la década del 60 se vislumbró un proceso de exploración y extracción de petróleo que transformó para siempre la idiosincrasia de nuestra comunidad.

En estos últimos años Catriel, a través de las políticas petroleras provinciales, recuperó su lugar como líder en la producción de petróleo y su lugar estratégico le permitió desarrollar otras actividades relacionadas a la misma.

Hoy avanzamos en un proceso de diversificación productiva, con la puesta en marcha de un ambicioso Programa Agrícola Ganadero, que nos permite a través de la producción porcina de alta calidad ingresar al mercado regional y con el firme objetivo de seguir abriendo mercados.

“A pesar de todas las dificultades continuamos con un fuerte trabajo en la obra pública y fortaleciendo la matriz productiva”. Viviana Germanier, jefa comunal.

En los mandatos del ex intendente Carlos Johnston la ciudad concretó un proceso de transformación urbanística nunca antes visto, que continúa en esta gestión, arterias principales y barrios asfaltados, espacios públicos nuevos y recuperados, viviendas sociales, accesos remodelados, bulevares céntricos puestos en valor, siempre sobre la base de la planificación y apuntando al ordenamiento y desarrollo urbano. Estos múltiples avances generan un orgullo por la ciudad que nos permite trabajar fuertemente en la formación de una conciencia de pertenencia, promoviendo el fortalecimiento de nuestra identidad.

A su vez hemos puesto el acento en el cuidado del medio ambiente, en mejorar el vertedero municipal y trabajar en la concientización para la separación de residuos y la reutilización de los productos descartados, los que reciclados vuelven a la comunidad como mobiliario urbano.

Uno de nuestros ejes de gobierno es la ciudad inclusiva, fortaleciendo el trabajo sectorial con las áreas de las Mujeres, Igualdad y Diversidad; de las Personas con Discapacidad; las de Jóvenes, Niñas, Niños y Adolescentes.

Por supuesto que la situación de pandemia ha ralentizado proyectos, pero a pesar de todas las dificultades se continúa con un fuerte trabajo en la obra pública, pavimentando el barrio Ciudad de Catriel y realizando otras obras en otros puntos de la ciudad.

Estamos muy satisfechos con los proyectos que nos va a permitir realizar el Programa Argentina Hace, entre ellos la rotonda de la intersección de las calles Cuba y Mosconi, además de la Sala de Encurtidos, que suma una arista más al plan de diversificación productiva y económica.

"Uno de nuestros ejes de gobierno es la ciudad inclusiva, fortaleciendo el trabajo sectorial con las áreas de las Mujeres, Igualdad y Diversidad; de las Personas con Discapacidad; las de Jóvenes, Niñas, Niños y Adolescentes".

También desde el Enhosa se van a financiar las nuevas obras de la planta de agua y la planta de tratamiento de efluentes.

Destaco la excelente comunicación con nuestra Gobernadora y su gabinete, a fin de ir resolviendo las problemáticas de los vecinos. Estoy muy conforme con el accionar de los distintos sectores del área provincial en Catriel.

Estamos orgullosos de Catriel, de cómo estamos afrontando unidos como comunidad la pandemia, de la familia municipal que nos acompaña en estos objetivos propuestos, de los buenos vínculos con nuestros gremios.

Estoy orgullosa de mi comunidad, de las y los catrielenses, de todo los que hemos logrado juntos estos años, del espíritu solidario y del entusiasmo que ponen todos para estar cada día mejor.

Agradezco a cada uno de los vecinos de mi comunidad, coincidamos o no con los criterios.A todos los que me acompañan en la gestión dentro y fuera del espacio municipal.Al sector que trabaja en la Fundación Polo Tecnológico y Social. A todas las instituciones que cubren las necesidades que nosotros no podemos alcanzar.