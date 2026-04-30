Néstor Pérez será el nuevo superintendente del DPA

Este jueves, en el marco de una extensa primera sesión ordinaria, la Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría la designación de Néstor Pérez como nuevo Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas (DPA), en reemplazo de Gastón Renda, quien pasará a desempeñarse como presidente de la empresa estatal Generación y Riego SAU (GyRSAU).

Néstor Pérez asume como el nuevo Superintendente del Departamento Provincial de Aguas. Foto: Marcelo Ochoa

La resolución 510/2026 fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien dio inicio al expediente el viernes pasado bajo el concepto de reestructuración gubernamental y el avance en una nueva etapa de fortalecimiento institucional, modernización del Estado y desarrollo.

Asumo este desafío de fortalecer una gestión eficiente, transparente y orientada a garantizar el acceso al agua como recurso estratégico para el desarrollo de Río Negro”. Expresó el nuevo director del organismo hídrico

Trayectoria

Pérez es ingeniero electricista y hasta el momento se desempeñaba como secretario de Energía de Río Negro, llegando a ser presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) entre 2015 y 2019. Además, entre sus certificaciones cuenta con capacitaciones como Project Manager Professional (PMP), con experiencia en gestión de proyectos tecnológicos.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que su llegada busca consolidar al DPA como autoridad rectora del recurso hídrico, con una gestión enfocada en la planificación estratégica, el desarrollo de grandes obras y el acompañamiento al crecimiento productivo y energético de la provincia.

En paralelo, se confirmó que Gastón Renda asumirá al frente de GyRSAU, con el objetivo de impulsar la modernización, el ordenamiento y expansión de esa empresa estatal vinculada a obras de infraestructura y riego.