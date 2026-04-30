Lo mató por un chiste mientras jugaban al truco en Loncopué: condenaron al autor por un ataque "a traición"

En un fallo contundente y veloz, un jurado popular declaró este jueves penalmente responsable a Juan Pedro Cides por el homicidio de Franco Daniel Ramírez. El hecho, que conmocionó a la localidad de Loncopué el pasado 1 de junio de 2025, fue calificado por la justicia como un ataque a traición y sin posibilidad de defensa.



Tras tres intensas jornadas de debate bajo la dirección de la jueza técnica Carolina González, el cuerpo de 12 ciudadanos —integrado bajo estricta paridad de género— deliberó apenas 40 minutos para arribar a una decisión unánime que respaldó la teoría de la fiscalía.

Una discusión por un chiste que terminó en tragedia

El crimen ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en una vivienda del barrio 114 Viviendas. Según logró probar la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, la jornada había comenzado como una reunión social donde un grupo de personas compartía una comida y jugaba al truco.

Durante la madrugada se produjo una discusión menor a raíz de un chiste, pero la situación parecía haberse calmado. Sin embargo, minutos después, Cides se levantó, rodeó la mesa con un cuchillo oculto entre sus ropas y, de manera imprevista, le asestó a Ramírez una puñalada certera a la altura del corazón.



La clave del fallo: la alevosía y la vulnerabilidad

La fiscalía centró su acusación en la modalidad del ataque. Durante el juicio se demostró que la agresión fue súbita y a traición. Un punto determinante para el jurado fue el estado de la víctima: Ramírez presentaba un alto nivel de alcohol en sangre, factor que el imputado aprovechó para asegurar el resultado mortal sin correr riesgos, dado que el joven no tenía capacidad de reacción ni de defensa.

Bajo estos argumentos, Cides fue hallado culpable del delito de homicidio agravado por alevosía, en calidad de autor.

Próximos pasos: el juicio de cesura

A lo largo del debate, el jurado escuchó testimonios de personas presentes en el lugar, informes de peritos y analizó pruebas científicas y documentales que terminaron por sellar la suerte del acusado.

Tras este veredicto de responsabilidad, el proceso entra en su etapa final.

En las próximas semanas, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para el juicio de cesura, instancia en la que se debatirá y determinará la pena de prisión que Juan Pedro Cides deberá cumplir por el asesinato.

«El ataque fue súbito, a traición y aprovechando la indefensión de la víctima», sostuvo la fiscalía durante el cierre del debate que hoy culminó con justicia para la familia Ramírez.