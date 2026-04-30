Un aula en la UNCo llevará el nombre de Lolín Rigoni, Madre de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle

Lolín Rigoni, Madre de Plaza de Mayo de Neuquén, tendrá un aula con su nombre en la Unco (foto Florencia Salto)

«Están todos invitados para el 4 de mayo,nombraremos Lolín Rigoni a un aula del edificio H«, dijo Etienne Sartori, consejero directivo por la agrupación La Mella,en la facultad de Humanidades. El acto seráa las 17, en la UNCo, donde luego continuarán actividades vinculadas a la reconstrucción de la Memoria, con la colocación de tótems con nombres de desaparecidos.

El estudiante explicó que la agrupación estudiantil La Mella hizo la presentación en el Consejo Directivo de Humanidades y el proyecto terminó en la definición institucional del nombramiento de ese aula, una de las más grandes de la edificación que está detrás de la planta nueva de Humanidades que lleva el nombre de la dirigenta de Derechos Humanos, Noemí Labrune.

«Es una de las aulas más concurrida y nos pareció resignificar ese espacio en un lugar concurrido por estudiantes de filosofía y de historia, nombrar con un sentido político es hacer Memoria», sostuvo el consejero estudiantil.

El cumpleaños de las Madres de Plaza de Mayo

Hoy se cumplen 49 años de la primera ronda en Plaza de Mayo por parte de las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos sin respuestas de ningún tipo durante la dictadura, mientras proliferaban en forma clandestina los centros de tortura.

«Beba» Mujica (Josefa Lépori) fue una Madre de Plaza de Mayo en Neuquén, que su vez caminó en esa marcha en Buenos Aires, cuando a 14 mujeres se las vio por primera vez en público con pañuelos blancos en Plaza de Mayo. Vivía en Buenos Aires y estaba en Neuquén visitando a su hija Susana Mujica (profesora de la UNCo) el día en que la secuestraron en junio de 1976.

Lolín Rigoni, Inés Ragni y Beba Mujica junto con otras madres de desaparecidos y desaparecidas se conformaron en filial Neuquén y Alto Valle de las Madres organizadas en Buenos Aires en 1977. «A partir de ese momento las Madres caminaron ininterrumpidamente en Plaza de Mayo y otras plazas del país, y en Neuquén en el monumento a la Madre», destacó hoy un comunicado del Grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30.000.

En un comunicado de prensa destacaron que ese día que marcharon las primeras 14, esperaban que las atendiera el secretario del Vicario Castrense hasta que Azucena Villaflor (que luego fue desaparecida) propuso ir a la Plaza de Mayo para juntar a una gran cantidad de voluntades y obligar a que el dictador Jorge Videla las recibiera, por respuestas. Como estaban prohibidas las reuniones «la policía les gritó: circulen!, circulen! y así comenzaron a caminar, en ronda, en sentido contrario a las agujas del reloj«.

Inés y Lolín fallecieron en 2024 y 2025, en la década del 90 ya se había despedido «Beba» Mujica. El grupo de apoyo recordó que en una de esas rondas en Neuquén ya 2015, en Olascoaga y las Vías, las Madres neuquinas expresaron cómo llegaron hasta ese momento y que la respuesta fue «nuestros hijos nos infundieron su amor, su convicción, generosidad, que jamás podremos igualar, pero lo intentaremos con coherencia, responsabilidad y esperanza», parafrasearon.

En el 49 aniversario de la creación de las Madres, destacaron que sostendrán las banderas de la búsqueda de Justicia reclamada por las Madres «por los crímenes del genocidio en nuestro país y por cada situación de injusticia y atropello desde el poder. Eso aprendimos, eso nos legaron».