GNL en Río Negro: la Legislatura ratificó el acuerdo de la Provincia con SESA y SMP

La Legislatura de Río Negro ratificó el convenio firmado por el gobierno provincial con las empresas Southern Energy SA (SESA) y San Matías Pipeline SA (SMP) para llevar adelante los proyectos para la instalación de dos buques licuefactores en el golfo San Matías y la construcción del gasoducto dedicado desde Tratayén, en Neuquén, hasta la zona de San Antonio Oeste.

Con 44 legisladores presentes el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo contó con 41 votos afirmativos y sólo tres en contra tras una extensa primera parte de la sesión de este jueves que contó con la presencia, entre otros, del intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei; punto neurálgico del importante proyecto que ya cuenta con el necesario aval legislativo.

Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro) fue el encargado de presentar la iniciativa y destacó que es un «momento importante» y realizó una «llamamiento» a sus colegas para «no perder consideración histórica».

Repasando declaraciones anteriores del gobernador Alberto Weretilneck señaló que «la roca se transforma en hidrocarburo, en oportunidades; en que hoy Río Negro se constituya en el polo exportar de la energía de los argentinos, de la energía de Vaca Muerta».

Remarcó que «nada de esto sería posible sin seguridad jurídica, estabilidad económica, licencia social y previsibilidad» y puso énfasis en que de los 13 proyectos RIGI aprobados por Nación «cuatro están en desarrollo en Río Negro».

Pica dijo que es «una reivindicación patagónica, una reparación histórica hacia el interior profundo de nuestro país» y «estamos mandando un mensaje a la Nación».

Agregó que «estamos definiendo al proyecto como de interés público provincial que activa el 80/20» en referencia a la contratación de mano de obra rionegirna y explicó que el proyecto de SESA entre 2026 y 2028 se desarrollará con una inversión de 640 millones de dólares y una inversión total de 6.900 millones, con más de 600 puestos de trabajo durante la construcción y 90 durante la operación y en el caso de SMP la inversión 2026/2028 será de 1.300 millones de dólares, generará 1.900 puestos de trabajo durante la construcción y 40 puestos directos y otros 100 indirectos durante la operación: «Esto es empleo de calidad».

A su turno Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) sostuvo que «estamos de acuerdo con el GNL» pero «en contra de la manera de negociar», estimó que se perderán ingresos por «7,5 millones dólares por impuestos a los sellos» pidió a las autoridades provinciales que «empiecen a negociar seriamente con las empresas».

César Domínguez (LLA) dijo que «no estamos debatiendo un proyecto más, estamos discutiendo si Río Negro forma parte el desarrolo energétio de nuestro país o queda atado al pasado», Luis Noale (JSRN) habló del próximo gasoducto dedicado, que son «471 kilómteros de trabajo, de progreso y esperanza para nuestra zona» y Fernando Frugoni (CC-ARI Cambiemos) resaltó «la integración entre Río Negro y Neuquén en este gran proyecto».

Para Ariel Bernatene (UCR) el acuerdo «es una decisión estratégica que va a impactar en el perfil productivo en las próximas décadas», Santiago Ibarrolaza (Primero Río Negro) lo definió como «proyecto es maravilloso», aunque aclaró que «no hay reivindicación de nada, es un desarrollo federal y el RIGI funciona» y Fabián Pilquinao valoró la «generación de mano de obra, tan necesaria».

Leandro García (PJ Nuevo Encuentro) cuestionó que «no se está analizando el contenido del convenio», dijo que «se está condicionando la política económica de la provincia durante los próximos 30 años» y mencionó que el gobierno provincial «se para en la debilidad del RIGI y no en las ventajas naturales y geográficas de Río Negro, en la potencialidad que tiene el puerto de San Antonio Este» y «no hay ninguna cláusula vinculada al desarrollo» y Magdalena Odarda (VcT) dijo que a las empresas «se les entrega la pureza del golfo más azul del continente» y volvió a cuestionar que «no hay información de los impactos ambientales en todo el proceso».

Juan Murillo (PRO Unión Republicana) remarcó que «somos una provincia de matriz productiva y que no hay que descuidar» la producción agropecuaria y Ayelen Spósito (VcT) manifestó que «sigo viendo que no hay beneficios».

En el cierre hablaron los presidentes de bloques y Yolanda Mansilla (PRN) valoró la puesta en marcha de RIGI porque «Río Negro no hubiera podido avanzar solo» y agregó que «creemos que estos proyectos sí benefician a la gente y cambiarán un poco la realidad rionegrina», Lorena Matzen (UCR) destacó la generación de empleo rionegrino, por ejemplo, «en Sierra Grande» y agregó que «Río Negro está creciendo, está en desarrollo a contramano de las políticas nacionales».

Javier Acevedo (CC-ARI) hizo hincapié en la capacidad de los proyectos energéticos en la generación de empleo, José Luis Berros (VcT) respetó las posturas individuales de los integrantes de su bloque que votaron divididos, y Juan Martin (PRO) resaltó que «pasamos a ser protagonistas del mercado global del GNL» y dijo que «no solo de energía hablamos» también «de Pymes y desarrollo territorial».

Por último Facundo López (JSRN) resaltó que «por algunos matices el acompañamiento no es unánime», destacó la capacitación de los trabajadores y reiretó que las empresas invierten en Río Negro «porque le damos seguridad jurídica, estabilidad económica y licencia social» y adelantó que «no va a ser el último proyecto para seguir transformando Río Negro».

Proyectos 2 barcos licuefactores operarán en el golfo San Matías a partir de la inversión que realizará el consorcio SESA.