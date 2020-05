Catriel sin circulación comunitaria de coronavirus mantiene fuertes restricciones

Catriel cumplió con los requisitos que solicita Nación para para dejar la categoría de circulación comunitaria del coronavirus, sin embargo mantiene fuertes restricciones a la cuarentena. El viernes se cumplió el segundo período de incubación desde el último alta y solo resta la formalidad que el gobierno nacional lo anuncie. Será la primera ciudad rionegrina que salir de ese status sanitario.

Según el protocolo, deben pasar 28 días desde la definición sanitaria del último paciente y no tener casos activos. A pesar de no registrar contagios de COVID-19 hace más de 50 días, el municipio no flexibiliza la cuarentena. Desde el Comité de Crisis local informaron que cumplieron con los parámetros y esperan la resolución de Nación.

La intendenta, Viviana Germanier, manifestó su preocupación por la falta de cumplimiento de algunos vecinos al aislamiento obligatorio. Es una Ese fue el principal argumento para denegar las salidas recreativas que el gobierno provincial impulsó el fin de semana. Es la única ciudad del Alto Valle Oeste que no habilitó ninguna actividad recreativa.

Ni siquiera permitió el uso de la bicicleta, algo que se aprobó en la mayoría de las ciudades rionegrinas. Incluso en Cipolletti, una de las cuatro ciudades con circulación por conglomerado que sigue registrando casos positivos de COVID-19.

Hemos estado recorriendo los barrios y me preocupa que no se use el cubreboca, que no se cumple estrictamente el distanciamiento social, que se siguen haciendo reuniones sociales en este contexto de pandemia”. Viviana Germanier, intendenta de Catriel

Catriel es la única localidad de la región que mantiene el permiso de circulación de acuerdo a la terminación del DNI. La flexibilización solo se dio en el sector comercial con la apertura de algunos rubros desde el lunes.

La intendenta aseguró que no hay un cumplimiento estricto del aislamiento social obligatorio y ese fue uno de los fundamentos para negar la flexibilización. “Hemos estado recorriendo los barrios y me preocupa que no se use el cubreboca, que no se cumple estrictamente el distanciamiento social, que se siguen haciendo reuniones sociales en este contexto de pandemia”, expresó.

Agregó que es necesario cumplir las normativas. "Todavía no asumimos que el problema sigue, muchos vecinos están respetando estrictamente las medidas de prevención, pero debemos cumplirlas todos, ya que está en juego la salud y la vida”, expresó Germanier tras la negativa al permiso de circulación recreativa.

Según explicó Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas de Río Negro, deben cumplirse dos períodos de incubación sin casos desde la definición del último paciente activo. En la ciudad petrolera se registraron tres contagios entre el 3 y 9 de abril. Se trató de tres mujeres que ya fueron dadas de alta.

A pesar de las buenas estadísticas que tiene la ciudad, Germanier mantendrá la restricción a las salidas recreativas. Fuentes consultadas indicaron que el lunes podría haber novedades