Catriel: violenta golpiza a un periodista por parte de la policía

Otra vez la policía de Río Negro fue protagonista de una violenta golpiza a un joven que ocurrió en Catriel y tuvo como víctima a un periodista. La semana pasada sucedió lo mismo con un adolescente de Cinco Saltos y un juez debió librar orden para que cese el hostigamiento. En Cipolletti hay denuncias constantemente, aunque pocas veces se conoce como terminan o cuál es la política de la fiscalía, que además tiene una unidad específica.

En la madrugada de hoy se conoció un caso de vejaciones por parte de la policía contra un periodista de Catriel. Un joven denunció fue “violentamente golpeado” en la madrugada de hoy por parte de varios efectivos policiales en la zona céntrico. El denunciante, un periodista de la localidad, acusó a varios efectivos de la comisaría Novena que “sin razón alguna” lo golpearon y lo demoraron incomunicado en sede policial por varias horas.



Este hecho se suma a una serie de acusaciones contra la fuerza policial en la zona del Alto Valle. La semana pasada también hubo un hecho de hostigamiento contra militantes sociales en Cipolletti.

Si bien la fiscalía llevó el caso de Cinco Saltos a la Justicia, son escasos lo procedimiento que tienen tiene esta finalidad. Desde que se puso en vigencia en el nuevo código procesal penal el Ministerio Público Fiscal cuenta con una unidad temática exclusiva para estos casos pero no se conocen muchas causas.



Según el relato del joven, mientras se encontraba con dos amigos en un auto en la zona céntrica de Catriel “paró un móvil y bajaron alrededor de cuatro policías que sin razón comenzaron a increpar al conductor. Nos pidieron que nos identifiquemos. Lo hicimos y yo le dije que conocía al comisario por mi rol de periodista y que no estábamos haciendo nada. No sé si lo tomaron como una provocación pero me bajaron del auto a los empujones, me redujeron violentamente sin que oponga resistencia, me tiraron al suelo, me pisaron la garganta asfixiándome y pidiendo mi celular que yo tenía en el bolsillo grabando todo lo que pasaba. Me negué y ahí comenzaron los golpes de puño en la cara y en el cuerpo”, relató.



Tras ese primer episodio, los efectivos mandaron a los dos acompañantes del periodista que abandonden el lugar y a él se lo llevaron a la comisaría detenido por supuesto disturbio en la vía pública y resistencia a la autoridad. “Me mantuvieron detenido hasta la 13, durante ese lapso de tiempo no me revisó ningún médico, no me dieron ni agua y tampoco dejaron comunicarme con un familiar”.



El joven agregó que durante ese lapso de tiempo, unas cinco horas, intentaron que firme una documentación en la cual reconocía una agresión a los efectivos. Posteriormente se dirigió al hospital para constar las heridas.

También se dirigió a la fiscalía descentralizada de Catriel para realizar la denuncia pero le dijeron que vuelva el lunes porque no hay atención durante el fin de semana. “Pude hablar con una fiscal de Cipolletti que me dijo que mañana haga la denuncia”.