En España, Figueroa llamó a invertir en Neuquén y destacó su gestión: «Hemos disminuido 45% la pobreza»

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este martes un encuentro con empresarios en España para atraer inversiones a Neuquén. Durante su exposición ante empresarios europeos, el mandatario defendió el modelo de gestión local y la seguridad jurídica que ofrece el territorio. “Con condiciones de crecimiento que se van viendo a cada día, Neuquén es una provincia que atrae inversiones porque las promueve”, expresó el jefe provincial.

La reunión fue organizada por la Embajada de la Argentina en aquel país. Figueroa compartió la jornada de trabajo con el embajador Wenceslao Bunge Saravia y la jefa de la sección Económica, Comercial y de Inversiones, María Paula Mac Loughlin.

Durante su discurso, el mandatario provincial remarcó ante el auditorio que fueron logrando «confianza a través del tiempo” y aseguró que “nunca» cambiaron «las reglas de juego” institucionales y destacó el régimen para invertir en la provincia (Invierta Neuquén).

“La idea de estas conversaciones es que ustedes puedan creer e invertir no solo en Argentina, sino particularmente en Neuquén. Somos una provincia que hemos ido logrando confianza a través del tiempo”, indicó.

El repaso de gestión de Rolando Figueroa en España

El gobernador enumeró los avances estructurales de su administración en la provincia frente a inversores extranjeros.

“Hemos crecido un 31% en el Producto Bruto Geográfico; hemos disminuido 45% la pobreza y 65% la desocupación, con programas específicos de generación de empleo para los neuquinos, con un Instituto Vaca Muerta que va capacitando a nuestra gente para que pueda asumir otro tipo de desafíos, con el programa de becas más importante de toda América”, detalló.

Figueroa recalcó que “Neuquén es un buen lugar para poder invertir” y afirmó que la provincia resulta clave para poder construir “una nueva Argentina”.

El gobernador mencionó que, con apenas el 1,5% de la población del país, la jurisdicción aporta el 5,2% del Producto Bruto y el 6,4% de las exportaciones nacionales.

Foto: Gentileza.

“Pasamos a ser ya la cuarta provincia que más le aporta al Producto Bruto Geográfico y más exporta; con la mayor inversión en obra pública y de ingresos per cápita; la de mayores ventas en supermercados, con los mayores patentamientos de autos”, indicó.

Luego, insistió en que “la seguridad jurídica es fundamental para atraer inversiones y garantizar competitividad” y explicó que “se han realizado reformas legales, como la modificación del Código Procesal Civil y Comercial, incorporando la teoría monista y facilitando la localización del arbitraje, lo que representa un avance pionero en la Argentina y sirve de modelo para la nación”.

En este sentido, recordó que las provincias son dueñas de sus recursos naturales y aclaró que “el valor de estos recursos se determina por el mercado internacional, lo que otorga mayor autonomía y capacidad de planificación a nivel provincial”.

El impacto del RIGI y el camino hacia el proyecto de GNL con cero emisiones

Figueroa subrayó la importancia de sumar los proyectos del upstream al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), tras un pedido directo al ministro de Economía nacional. “Planteamos por qué necesitábamos eso y hubo un impacto muy grande”, dijo.

Sobre el horizonte productivo, enfatizó: “Tenemos para ofrecerle al mundo, solo con la roca de Vaca Muerta, seis veces lo que van a consumir Argentina y Chile juntos en los próximos 30 años”. Además, advirtió que si no se monetiza en este período de transición hacia las energías más limpias, significaría «una cosecha que no levantamos”.

Estamos atrayendo inversiones y acelerando todo este proceso. Nos está yendo muy bien en este sentido. Se han dado varias condiciones, además de probar que la roca es de primera clase mundial”, manifestó.

Foto: Gentileza.

En cuanto a los planes futuros y la sustentabilidad ambiental, el dirigente resaltó su entusiasmo por el proyecto de GNL y los planes para lograr la disminución de la huella de carbono.

“Vamos a salir con un gas sumamente limpio y eso también contribuye a poder generar una vinculación con Europa”, sostuvo y concluyó: “Salir por un puerto patagónico es muy importante, por lo que significa para el mundo también la Patagonia”.