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Horóscopo

Horóscopo diario, miércoles 3 de junio: consejos astrológicos para cada signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 3 de junio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: No sobredimensiones el valor real que tienen las cosas. Busca encontrar equilibrio en tus reacciones y decisiones.

Amor: Percibirás reclamos por falta de atención. Encuentra un momento para cada cosa, no te pierdas en tus pasiones.

Riqueza: Las charlas de café son solo eso. No hagas inversiones si sabes que no es el momento indicado. Haz caso a tus instintos.

Bienestar: Te deleitarás con buena música y en penumbras. Disfrutarás de la relajación que te provoca el sonido en tus oídos.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Sensación de derrota e impotencia ante situaciones fuera de control. Los gastos imprevistos por cuestiones de salud te sobrepasarán.

Amor: Saca a relucir tus encantos delante de la persona que te interesa. Te comportarás con gran seguridad y mostrarás tu mejor faceta.

Riqueza: Alguien te lanza el guante, entrénate para una pelea difícil. El desafío será un estímulo que te sacará de la pasividad.

Bienestar: Intenta que las especulaciones de quienes te rodean no te afecten. No te involucres más de la cuenta con lo que dicen y hacen los otros.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Se te facilitará el contacto con la gente. Te propondrás nuevas actividades que te proporcionen satisfacción. Plantéate desafíos.

Amor: Seguramente aparecerá la persona a quien le puedes entregar tu corazón y que tanto has esperado. Si te lo propones se dará.

Riqueza: Estás muy productivo y optimista. Te sentirás juzgado en tus finanzas, habrá limitaciones y esto causará molestias.

Bienestar: Dos de las cualidades a desarrollar son la constancia y la perseverancia, herramientas muy necesarias para lograr el éxito. Ponte en marcha.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Te sentirás demandado por diferentes partes de tu entorno. No desesperes, solo buscan tu grata presencia.

Amor: Procura actuar con educación y tacto. De esa forma puedes encontrar mucha afinidad con una persona que vas a conocer a lo largo del día.

Riqueza: Lo relacionado con el trabajo estará tranquilo durante estos días. Nada excesivamente sorpresivo. Un poco más de rutina.

Bienestar: Una pequeña molestia te hará pasar una mala noche por no controlarte. Evita tomar todo lo que sabes que te hará mal.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Debes controlar tu temperamento y actuar con más tacto. Estás perdiendo la calma en situaciones que podrías controlar perfectamente.

Amor: Hoy la influencia de los astros no estará de tu lado en los temas de pareja y relaciones amorosas. Debes pensar bien antes de actuar.

Riqueza: No hay cambios en el aspecto laboral. Los astros indican perspectivas de futuro. Tienes que seguir preparándote profesionalmente.

Bienestar: Las cervicales te darán un aviso, y un pequeño mareo podría venir de ahí. También debes cuidar un poco más las uñas de las manos y los pies.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Aparece un asunto financiero difícil, pero no empezarás de cero. Afectivamente, te encuentras en un momento especial, de mucho compañerismo.

Amor: Dispondrás de tiempo para aclarar las desavenencias ocurridas en la pareja. Evita llegar a extremos, no son favorables.

Riqueza: Se interrumpe un proyecto que estaba casi realizado. No lo descartes, solo deberás esperar un tiempo para retomarlo.

Bienestar: Concretarás proyectos para el hogar que vienes evitando hace semanas. No será necesario demasiado dinero, te alcanzará con renovar detalles.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: La suerte está echada y te favorece. Tendrás que definirte en el amor y apostar a la vida. Se te unirán personas generosas.

Amor: Podrías experimentar problemas en tus relaciones a causa de una mala comunicación. Sé claro y conciso, tu pareja no es adivina.

Riqueza: No estás utilizando tus recursos de una forma juiciosa. Estás gastando por encima de tus posibilidades reales.

Bienestar: No siempre lograrás todo lo que te propones, acostúmbrate a la idea de que eres humano y por tanto falible. Juega con tus propias limitaciones.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Aunque seas un tímido irrecuperable, a la hora de divertirte serás el más osado. Sorprenderás a todos en una videoconferencia.

Amor: Por el momento tu vida afectiva parece congelada, prepárate porque pronto los hechos se sucederán a una velocidad inusitada.

Riqueza: Así como el dinero llega se va. Gastos sorpresivos y sobresaltos de último momento, por fortuna no te quitan el sueño.

Bienestar: Cuídate de quien te provoca hasta lograr sacarte de tus casillas. No derroches energía dando tantas explicaciones a gente menor.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: No te molestes por el anuncio de una próxima visita familiar. Eso solo te pondrá en el filo de la navaja y te hará actuar peor.

Amor: El enamoramiento de los primeros tiempos es cosa del pasado. Trabajen juntos por recomponer esta relación de pareja.

Riqueza: La situación no es fácil y conseguir algún éxito requerirá de esfuerzo, paciencia y muy buena actitud. Valora toda ayuda.

Bienestar: Tu sarcasmo ha hecho que ganaras adeptos en más de una ocasión, pero esta vez hará que alguien cercano se sienta dolido.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: No comprometas a la gente que te rodea para poder lograr tus propios objetivos. Piensa en los perjuicios que puedas causar.

Amor: Disfrutar de momentos felices no implica pleno entendimiento. Evita entrar en discusiones sin sentido. Usa tu inteligencia.

Riqueza: Aumenta tu poder de persuasión. Es el momento ideal para negociar las cosas que te molestan y te perjudican día a día en tu trabajo.

Bienestar: Salir de tu vestimenta habitual de trabajo ayudará a que te desconectes. La práctica de algún deporte aún en tu hogar te facilitará la elección.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Intensidad en la vida y energía para no dejar nada a medias. Tendencia a vivir intensamente y a cometer excesos en tu actividad.

Amor: Tu pareja tendrá la necesidad de decir lo que opina sobre un comportamiento que has tenido. No te agradará lo que escucharás.

Riqueza: Favorable para formar un equipo creativo de trabajo en el cual puedes ejercer el rol de organizador y liderarlo con destreza.

Bienestar: Es favorable la práctica de tenis, paddle o cualquier otro deporte donde exista un contrincante porque libera tu estrés y ansiedad cotidiana.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Quizá pienses que el reconocimiento personal puede ser obtenido mediante la pertenencia a un grupo o una organización, pero no es así.

Amor: Por estos días es particularmente probable que tus conflictos internos afecten las relaciones íntimas con tu pareja.

Riqueza: Propicio para encontrar más solidez en el trabajo. También para tomar decisiones luego de reflexionar sobre acciones pasadas.

Bienestar: Eres de reacción rápida, confía en tu fuerza y no pienses en los obstáculos, eres luchador, emotivo, de extremos. Odias o amas con intensidad.


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