Cecilia Collueque no podrá participar del selectivo de canotaje en Neuquén

Cecilia Collueque, la reconocida palista roquense que viene de ganar la Regata Internacional del Río Negro en K1, no podrá participar del selectivo para ingresar al equipo nacional de maratón de canotaje que se realiza desde hoy en el club Ceppron de Neuquén.

La experimentada deportista no fue autorizada a participar del evento, única instancia para clasificar al Mundial de Noruega, por la Federación Argentina de Canoas (FAC) debido a problemas administrativos.

Collueque representó al país en los mundiales de Italia 2012, Alemania 2016, Sudáfrica 2017 y Portugal 2018, y había clasificado al del año pasado en China pero no pudo participar por cuestiones económicas. Además, el año pasado se colgó la medalla dorada en los Juegos Sudamericanos de Playa y en el Panamericano de Maratón, eso son solo algunos de los innumerables logros de la roquense en su gran carrera.

"El club Del Progreso depositó la plata en tiempo y mandó el ticket para justificar que se hizo el pago. El problema fue cuando el viernes me quise anotar pero el sistema no me dejaba inscribirme y no pude confirmar mi inscripción". Explicó Cecilia.

Su padre, Oscar "Cacho" Collueque, subió hoy a la mañana una nota a su cuenta de Facebook en el que expuso la determinación de la FAC y los motivos.

Río Negro dialogó hoy con Cecilia Collueque quien también dio su versión de lo sucedido. La palista indicó que la FAC tiene en su página un sistema para anotarse pero para poder hacerlo los deportistas deben tener las coutas de la Federación y la matrícula personal que se paga por al año al día.

Cecilia junto a su padre, Cacho, quien emitió un comunicado en redes sociales comunicando la situación.

"Si no tenés las deudas saldadas la página no te habilita a anotarte. El club Del Progreso depositó la plata en tiempo y mandó el ticket para justificar que se hizo el pago. El problema fue cuando el viernes me quise anotar pero el sistema no me dejaba inscribirme y no pude confirmar mi inscripción", explicó Cecilia.

La múltiple ganadora aseguró que lo intentó en varias oportunidades durante el fin de semana y también que su padre se había comunicado con la Federación para hacerles saber la situación. El lunes volvió a intentarlo pero el registro ya estaba cerrado.

El dato 4 Fueron los Mundiales de Maratón de Canotaje en los que participó la roquense: Italia 2012, Alemania 2016, Sudáfrica 2017 y Portugal 2018. En Sudáfrica logró llegar en la décima colocación.

A pesar de ello le envió una nota a la FAC para solucionar el inconveniente pero le aseguraron que por reglamento nadie puede inscribirse fuera de término.

"No sé si fue una falla del sistema o algún error humano a la hora de cargar el pago. Es cierto que quizás hubo un error desde nuestra parte por haber hecho todo muy al límite pero aún así está todo pago en tiempo y forma", se lamentó Collueque.

De esta manera, la roquense no podrá participar del selectivo y al ser la única instancia de clasificación tampoco podrá estar en el Mundial de Noruega por lo que Argentina perderá a una de sus competidoras más importantes.