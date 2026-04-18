No es naranja ni limón: el alimento con vitamina C que ayuda a controlar la glucosa y reforzar las defensas

Aunque no es tan conocido como otras verduras, este alimento es un aliado para la salud gracias a sus múltiples propiedades, entre las que destaca el control de la glucosa en sangre.

Mantener estables los niveles de glucosa en sangre es esencial para evitar complicaciones como la hiperglucemia, una condición que ocurre cuando el azúcar en sangre supera los valores recomendados. Esto puede depender de factores como la dieta y el nivel de actividad física.

Entre los alimentos que ayudan a prevenir estas subidas de glucosa, destaca el berro, una planta que, aunque poco popular, tiene propiedades nutricionales extraordinarias.

¿Por qué el berro es tan beneficioso?

De acuerdo con una investigación realizada en la Universidad William Paterson, en Nueva Jersey, el berro es el alimento más rico en nutrientes entre 47 vegetales analizados, superando incluso a otros destacados como la col china o la acelga.

El berro, que crece en aguas limpias de ríos y acequias, es una fuente importante de vitamina A, vitamina C y folatos. Según datos del Ministerio de Agricultura, 100 gramos de esta planta cubren cerca del 38% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C para personas jóvenes con actividad física moderada. Además, contiene minerales esenciales como calcio, hierro, potasio y fósforo.

Propiedades del berro para la salud:

Este vegetal destaca por su capacidad para:

Controlar los picos de glucosa: Su alto contenido en fibra permite que el azúcar de los alimentos sea absorbido de forma más lenta por el organismo.

Su alto contenido en fibra permite que el azúcar de los alimentos sea absorbido de forma más lenta por el organismo. Fortalecer los huesos: La vitamina K y el calcio presentes en el berro contribuyen al mantenimiento de la salud ósea.

La vitamina K y el calcio presentes en el berro contribuyen al mantenimiento de la salud ósea. Prevenir enfermedades cardiovasculares: Ayuda a reducir la absorción de grasas en el intestino, favoreciendo un equilibrio en los niveles de colesterol y triglicéridos.

Ayuda a reducir la absorción de grasas en el intestino, favoreciendo un equilibrio en los niveles de colesterol y triglicéridos. Reforzar el sistema inmunológico: Sus antioxidantes, como la vitamina C y los flavonoides, potencian las defensas y ayudan a combatir infecciones respiratorias.

Sus antioxidantes, como la vitamina C y los flavonoides, potencian las defensas y ayudan a combatir infecciones respiratorias. Prevenir el envejecimiento: Gracias a su capacidad para mantener la elasticidad de la piel, contribuye a retrasar la aparición de arrugas.



Cómo reconocer un pico de glucosa:

Un pico de glucosa ocurre cuando los niveles de azúcar en sangre superan los 180 a 200 mg/dL tras consumir alimentos ricos en carbohidratos. Esto es común en personas con diabetes y, aunque en algunos casos no se presentan síntomas, es importante realizar controles regulares con glucómetros o análisis médicos para prevenir complicaciones.

Por último, quienes experimenten niveles de azúcar por debajo de 60 mg/dL (hipoglucemia) o superiores a 250 mg/dL deben buscar atención médica de inmediato, ya que estas situaciones pueden ser peligrosas si no se tratan adecuadamente.

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