La inteligencia artificial cambia el diagnóstico del cáncer de próstata: menos biopsias y más precisión

El uso de inteligencia artificial (IA) está revolucionando cada uno de los ámbitos de la salud, desde la organización de los sistemas de atención hasta el abordaje de las enfermedades más complejas. En el caso del cáncer de próstata, el tumor más frecuente entre los hombres, su aplicación en la interpretación de imágenes de diagnóstico permite mejorar la detección, lo que incide positivamente en las perspectivas al tratamiento. Además, facilita la identificación de casos de bajo riesgo en los que no es necesario iniciar una terapia o realizar procedimientos invasivos como una biopsia, disminuyendo así los costos del sistema de salud y optimizando la calidad de vida de los pacientes.

En la Argentina se registran cada año más de 12 mil nuevos casos y 4.300 muertes por este tipo de tumores, según estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan). Las estadistas proyectan que uno de cada ocho varones será diagnosticado con esta patología a lo largo de su vida. Por eso, este 11 de junio, cuando se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, un objetivo central es promover la concientización de la población, hablar de la enfermedad e informar sobre los mecanismos que permiten detectarla a tiempo.

“El cáncer de próstata es la preocupación más grande de los hombres por su frecuencia y, frente a este escenario, la detección precoz es la herramienta que tenemos para abordarla con un tratamiento con fines curativos”,sostiene el oncólogo clínico Juan Sade (MN 105141), jefe de la Unidad Genitourinaria del Instituto Alexander Fleming. Las resonancias magnéticas son actualmente el estándar en la atención de pacientes para detectar lesiones sospechosas. Y es allí donde la IA abre un escenario auspicioso.

“El potencial de la inteligencia artificial en cáncer de próstata se centra hoy en dos áreas: el análisis de las imágenes, como por ejemplo la resonancia multiparamétrica de próstata, que es un estudio fundamental para la estadificación local; y el diagnóstico precoz. Además, en el análisis de las biopsias, la IA ayuda a encontrar patrones en la anatomía patológica que no son fáciles de diagnosticar al ojo humano. De este modo, va a ayudar a clasificar mejor los tumores indolentes, que quizás necesitan menos tratamiento y en consecuencia menos secuelas para el paciente; y los tumores potencialmente agresivos, donde por el contrario hay que intensificar el tratamiento”, explica el experto del IAF.

Casi un 30% de estudios podrían evitarse

“La resonancia magnética (RM) permite detectar los casos que van a tener un impacto en el paciente y en su calidad de vida; mientras que la resonancia junto con herramientas de IA abren las puertas para aumentar la detección y ser más específicos y concretos en determinar si una lesión es clínicamente significativa. Nos hace mucho más precisos y al paciente le ahorra no solo tiempo, sino también someterse a estudios invasivos e innecesarios”, expresa el doctor Lisandro Paganini (MN 113248), subjefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de IAF.

Fotos gentileza.-

A nivel global, se estima que entre un 20 y un 30% de los tratamientos realizados para cáncer de próstata son innecesarios porque se trata de falsos positivos (imágenes sospechosas que luego son descartadas en la biopsia) o son aplicados a pacientes que tienen enfermedades de bajo riesgo. Para estos casos, la opción recomendada es la vigilancia activa: se realiza un seguimiento con análisis periódicos, examen físico y estudios de imágenes, sin pasar por tratamientos radiológicos ni cirugías que no les reportan beneficios.

20% y 30% de los tratamientos realizados para el cáncer de próstata son innecesarios, porque se trata de falsos positivos.

“Al evitar biopsias innecesarias el paciente puede omitir procedimientos intervencionistas con potenciales complicaciones, así como tratamientos con potenciales comorbilidades, como la incontinencia urinaria o disfunción eréctil. Además, todo esto se traduce en menores costos para el sistema de salud”, explica el doctor Fernando Daniel Losada López (MN 125062), especialista en Diagnóstico por Imágenes del Instituto Alexander Fleming (IAF).Este instituto, referente en oncología a nivel regional, comenzó a implementar un software de inteligencia artificial (QP-Prostate by Quibim), diseñado para detectar el cáncer de próstata en sus primeras etapas, que mejora notablemente el pronóstico y la eficacia del tratamiento. Cuenta con la certificación FDA de Estados Unidos, CE de la Unión Europea y la aprobación UKCA del Reino Unido.

“Se estima que el uso de la resonancia multiparamétrica con el score de PI-RADS permite evitar más del 25% de biopsias innecesarias acorde a lo reportado en publicaciones como el PROMIS y PRECISION. También hay estudios que informan hasta 90% menos de detección de enfermedad de bajo riesgo omitiendo tratamientos innecesarios. El uso de IA favorece dichos resultados”, detalla el doctor Losada López, quien integra el Comité de Tumores Genitourinarios y es Coordinador de Imágenes de Cuerpo del IAF.

En la visión de Daniel Mysler (MN 72638), jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de IAF, este escenario redunda también en un beneficio para el trabajo de los profesionales. “Hay herramientas que son muy valiosas y que hacen a la eficiencia, a la reducción de tiempo, y de dosis de contraste, entre otros aspectos positivos. Reducir trabajos monótonos que consumen mucho tiempo al colega, para que pueda dedicarse a otras cosas mucho más importantes, es sumamente relevante tanto para el médico como para el paciente”, afirma.

El cáncer de próstata es la preocupación más grande de los hombres por su frecuencia y, frente a este escenario, la detección precoz es la herramienta que tenemos para abordarla con un tratamiento con fines curativos». Juan Sade (MN 105141), jefe de la Unidad Genitourinaria del Instituto Alexander Fleming.-

“Los pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo son un ejemplo de cómo se fueron disminuyendo estudios y tratamientos, y los procesos de IA pueden mejorar aún más. Todos estos casos se trataban, pero se demostró que en estas condiciones la probabilidad de progresión del tumor es muy baja. El seguimiento con algoritmos de IA y la utilización de paneles genéticos aportan datos para tomar mejores decisiones. Una publicación del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos dice que en los pacientes de bajo grado, cada vez se hace más vigilancia activa. En 2014 era el 26,5% mientras que en 2021 ascendió a 59.6%”, destaca el doctor Alberto Villaronga (MN 48217), jefe del Servicio de Cirugía Urológica del IAF.

Altas posibilidades de cura

La detección temprana es fundamental para el tratamiento del cáncer de próstata, a tal punto que cuando el diagnóstico se realiza en los primeros estadios de la enfermedad, cuando el tumor está localizado en la glándula y no se expandió hacia otros órganos, las probabilidades de sobrevida a cinco años rondan el 99%.

“Los tratamientos son curativos, siempre y cuando el tumor esté localizado. Hay que tener en cuenta también que el cáncer de próstata tiene una chance de curación directamente proporcional a su grupo de riesgo. Los tumores de alto riesgo, que son más agresivos incluso cuando son detectados localmente, se curan en alrededor del 50/60% de los casos. En cambio, los tumores de riesgo bajo o intermedio favorable se curan aproximadamente en el 90%”, detalla el doctor Sade.

Los tumores de alto riesgo, que son más agresivos incluso cuando son detectados localmente, se curan en alrededor del 50/60% de los casos». Juan Sade (MN 105141), jefe de la Unidad Genitourinaria del Instituto Alexander Fleming.-

¿Cómo se logra hoy la detección temprana del cáncer de próstata? El punto de partida es el screening de laboratorio que se realiza a partir de los 50 años, aunque los médicos pueden decidir adelantarlo en el caso de población de riesgo. Este análisis les da a los especialistas una pauta de cómo continuar. “Si el PSA está elevado, se indica la resonancia multiparamétrica para buscar lesiones sospechosas. En aquellos pacientes que tengan hallazgos relevantes en la resonancia, se debe proceder con una biopsia target o dirigida, y en aquellos que no se encuentran lesiones podría omitirse la biopsia. La IA colabora en la detección de estas lesiones. Antes se biopsiaban a todos los pacientes con PSA elevado, hoy podemos seleccionar a quiénes biopsiar y de dónde tomar la muestra”, apunta el doctor Losada López. La detección de estadios avanzados se da generalmente en pacientes que no realizaron screening o que presentan variantes agresivas de la enfermedad.

A esto se suma que la IA hoy permite detectar tumores que pueden no ser visibles, hallar zonas más específicas donde realizar la biopsia y hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades benignas que a veces se parecen al cáncer. “En la próstata puede haber cáncer en distintos focos y estos distintos focos pueden ser distintos entre sí, con más o menos agresividad. Y uno siempre quiere diagnosticar el más agresivo porque es el que va a determinar el pronóstico del paciente y el tratamiento que uno tiene que darle. La inteligencia artificial puede ayudar a detectar ese foco, especialmente en próstatas grandes, con mucha hiperplasia en pacientes añosos, en los que es más difícil detectarlo”, suma el doctor Sade.

Una herramienta más para el trabajo multidisciplinario

Por los beneficios que ya aporta y su potencial de crecimiento en los próximos años, la inteligencia artificial se posiciona como un asistente efectivo de los profesionales de la salud, pero no reemplaza su labor. “Es una herramienta valiosa, pero sus resultados deben ser supervisados y validados por el médico, ya que puede omitir lesiones o detectar falsos positivos. Además, la IA no estadifica los tumores ni brinda información adicional sobre otros potenciales hallazgos en la resonancia”, aclara el doctor Losada López.

“Llegamos al momento en que la inteligencia artificial puede asistir a médicos con experiencia, conocimiento y dedicación al tratamiento de, por ejemplo, el cáncer de próstata. Tratar hoy en día estos tumores requiere de muchas especialidades: imagenólogos, gerontólogos clínicos, cardiólogos y por supuesto, oncólogos, urólogos y radioterapeutas. Son profesionales muy entrenados, que trabajan de manera multidisciplinaria para cubrir cada aspecto de la enfermedad en equipo. De a poco la inteligencia artificial empieza a asistirlos en la toma de decisiones, pero lejos estamos de reemplazar semejante equipo con años de dedicación y experiencia”, concluye el doctor Sade, en el marco del Día Mundial de Cáncer de Próstata.