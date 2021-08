Chano recibió un llamado de Alberto Fernández tras ser dado de alta

En las últimas horas, se conoció un video que grabó el artista, antes de recibir el alta. "Hola, queridos amigos, soy Chano desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente, gracias a todos su plantel de médicos. Me han tratando como nunca me trataron en un hospital en mi vida", afirmó en la grabación.

Chano reveló que comenzará con un tratamiento contra las adicciones. "Tengo que ponerme en primer lugar y curar mi adicción a las drogas, por eso me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento donde necesito mucho respeto", aseguró.

Alberto Fernández se comunicó con el ex líder de Tan Biónica. El presidente le brindó su apoyo, hablaron de música y acordaron verse cuando el artista esté recuperado completamente.

Por lo pronto, Chano continuará un tratamiento de desintoxicación en un centro asistencial de la localidad bonaerense de Boulogne.

Por último, el cantante agradeció al apoyo de sus fans. “Ante cada momento difícil que tuve, me puse a leer sus declaraciones de amor eterno de ustedes. Gracias", concluyó.

Fuente: Primicias Ya