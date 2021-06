Chelo Candia: «trato de interpretar y darle protagonismo a lo que nos pasa como sociedad»

"En eso estamos" de RN RADIO se dio un gusto y dialogó un rato con el Chelo Candia, uno de los artistas más representativos de la región. El dibujante contó sus inicios en el arte, detalló cuál fue el trabajo que más le gustó hacer y compartió momentos de su carrera. "Los caminos son bastante personales. Uno no es que decide ser artista. Algunos ni siquiera se llaman artistas, de hecho. Yo siento que hay que hacerse cargo de lo que uno hace y es", escuchá la nota:

"Desde chicos bailamos, cantamos o pintamos sin que alguien nos lo ordene, entonces somos un poco artistas. Yo creo que todos nacemos con la posibilidad o las formas de entender que podemos expresarnos a través de los dibujos. Si no tuviste la posibilidad de que te incentive tu entorno, siendo joven todos pueden trabajarlo", contó el dibujante.

"Siempre hago un trabajo para el otro, para comunicarme, con esa intención. Trato de interpretar y poner el protagonismo en lo que nos pasa como sociedad. El dibujo es una idea, no dibujo a partir de un garabato, sino a partir de lo que intento comunicar", contó.

#AHORA | Chelo Candia: "Yo doy talleres en los barrios, y antes me pasaba que se quedaban las madres a cuidar a los chicos y yo las invitaba a dibujar, y siempre me contaban que hace mucho no lo hacían".



