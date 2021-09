“Cibermilitancia” a pleno: cómo se busca el voto joven para las PASO en Río Negro

Un 17% de los electores de Río Negro y Neuquén tienen entre 18 y 25 años. En las elecciones del 2019, un 82% de los neuquinos y un 77% de los rionegrinos que estaban dentro de esa franja concurrieron a votar. Las estadísticas dejan claro que no son ajenos al proceso de definición de autoridades. Sin embargo, ¿sienten que los candidatos les hablan a ellos? ¿Se logra una conversación entre ese grupo importante -que llega al 20% del padrón si se suman a los jóvenes de 16 y 17 años- y los integrantes de las listas?

Y si bien en este año quedaron vedadas las convocatorias a actos masivos, la pandemia ofreció a la dirigencia política una oportunidad inédita: acercarse a los jóvenes. Porque la campaña se está jugando fuerte en las redes sociales. Y es ahí donde están ellos.

Claro que el desafío es hablar el mismo idioma. Y eso no es sencillo, porque el más joven de todos los precandidatos a diputados en Río Negro tiene 32 años y sólo 8 de los 36 postulantes tiene menos de 40 años.

Esa desconexión etaria no es exclusiva del norte de la Patagonia. Aunque la Constitución permite ser diputado nacional desde los 25 años, la edad promedio actual de la cámara baja del Congreso es de 52 años.

Un informe de la Dirección Nacional Electoral detalla que sólo 46 diputados son menores de 40 años, es decir el 18%. Entre esas 46 bancas ocupadas por jóvenes de 25 a 40 años, 21 se renuevan en estas elecciones legislativas de 2021.

Además, al desagregar la composición de este “bloque joven”, se observa que sólo 3 integrantes de la Cámara son menores de 30 años, es decir el 1,16%.

Ahora bien, los partidos rionegrinos están haciendo el esfuerzo. Algunos más, otros menos, pero todos tienen activas cuentas en Facebook, Twitter, Instagram. Hay quienes fueron un paso más allá y armaron podcast y dentro de ese formato se reveló que existe hasta una incipiente tiktoker… de la mano de su hija, claro.

“En las PASO, todo austeridad. El viernes largamos la última etapa de la estrategia, con 10 spots locales de líderes pidiendo el voto”, cuentan desde el oficialismo provincial.

Ese detalle adelanta la escalada. Para las generales, Juntos Somos Río Negro tendrá un despliegue mucho mayor en las redes, con una organización bien aceitada para la distribución de contenido.

Esa “cibermilitancia” es orgánica. Hay lideres por ciudades, que replican el contenido que les envían los responsables de la campaña, que a su vez analizan en forma permanente cuál de los candidatos y con qué tema “pegan” mejor en las audiencias.

No es difícil contestar la pregunta sobre quién genera más conversación en las redes dentro del oficialismo rionegrino: para los más grandes, la secretaria de Salud, Mercedes Ibero. Para los más jóvenes, “Mechi”. O también “la de los partes del covid”, como dijeron los amigos de su hija, cuando las vieron juntas en Tik Tok.

Las encuestas mandaron y la funcionaria resistió las críticas por el uso y abuso de la visibilidad que le ofrece su cargo. Recién tomará licencia para las elecciones generales, según adelantó esta semana el senador y presidente de Juntos, Alberto Weretilneck.

Juntos fue el que más diversificó sus canales digitales de llegada al electorado, agregando podcast y publicidad en YouTube, “pero con cuidado, para no saturar audiencias”, dice el referente de campaña que dialogó con RÍO NEGRO.

Esa misma cautela dice que tuvieron para “impulsar” posteos en Facebook, una estrategia que en otros partidos significó una apuesta mucho más fuerte.

No le fue mal al radical Mario De Rege, que aparece bien posicionado en reportes de interacción a los que accedió RÍO NEGRO, aunque después de haber promocionado casi 30 publicaciones en una semana. Urgencias diferentes, para un candidato que no tiene doble chance como el oficialismo provincial y debe poner toda la carne al asador en las PASO, para llegar a las generales de noviembre.

El exvicegobernador contrató una consultora -integrada casi totalmente por jóvenes- y dentro de esa estructura hay una persona dedicada exclusivamente a Instagram. ¿Cuál fue la publicación con mejor resultado hasta ahora? La que tuvo como protagonista al senador Martín Lousteau, una figura que evidentemente tracciona ante los jóvenes y cuya visita a Río Negro le sirvió al dirigente radical de Viedma para potenciar su mensaje.

Competidor de De Rege en la interna de Juntos por el Cambio, el exintendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, elige Facebook para la masividad e Instagram para llegar a los más jóvenes.

En la estrategia del empresario también aparece delegada la función de los posteos, con un community manager que busca explotar la imagen de “vecino común” de Tortoriello, para potenciar la idea de que encarna la renovación de la política provincial.

Berros y el manejo personal de las redes

El Frente de Todos también busca conexión directa con los jóvenes desde las redes, pero también con encuentros presenciales para charlar mano a mano.

El oficialismo nacional busca aprovechar la pertenencia del candidato titular más joven dentro de las 9 listas que participarán de las PASO. Se trata del legislador roquense José Luis Berros, que cumplió en enero 35 años.

Pero además de esa particularidad, tres de los cuatro integrantes de la lista del FdT son “sub 40”. Ayelén Spósito tiene 36 años y Ana Marks, primera en la nómina, 37.

En diálogo con RN Radio, Berros marcó diferencias con otros candidatos, destacando que “nosotros no tenemos ninguna empresa marketinera atrás” y el proselitismo en redes “lo hacemos en base al trabajo de compañeras y compañeros”, algo que “tiene doble valor y tiene hasta una cuestión simbólica, de compañerismo”.

“Con la cuestión de las redes trato de manejarme yo. No me gusta que me manejen las redes. Creo que es importante que cuando uno le responde a un vecino, sea la persona, el dirigente. Trato de contestar la mayor cantidad”, señaló el compañero de lista de Ana Marks.

Y acotó: “Creo que las redes tienen que ser manejadas por los dirigentes políticos. Ya cuando son manejadas por empresas y demás pierde el sentido. A uno le puede gustar la respuesta que le puede dar, pero si viene de una persona expuesta políticamente, es mejor”.

¿Y hasta dónde llegó en esa experiencia de militancia virtual? El legislador contó que “el otro día me invitaron a hacer un challenge (de Tik Tok), pero dije ‘no, ¿te parece? ¿no será mucho?’”.

Los ocho "sub 40"

Río Negro tiene 36 precandidatos a diputados para las PASO del próximo domingo.

Ocho de ellos tienen menos de 40 años: Laura Sánchez (MAS, 32) José Luis Berros (FdT, 35), Ayelén Spósito (FdT, 36) Jorge Paulic (FIT, 36), Laura Santillán (36), Ana Marks (FdT, 37), Gabriel Musa (FIT, 37) y Rosario Paulic (FIT, 38).