Hazaña argentina en el US Open: Navone eliminó a Djokovic en la primera ronda

Mariano Navone logró lo que nadie había podido hacer en poco más de veinte años: vencer a Novak Djokovic en una primera ronda del US Open. El serbio estuvo a un solo set de dejar en 20-0 su récord personal en estrenos del torneo, pero el argentino rompió la imbatibilidad en esta instancia al imponerse con parciales de 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

No sólo eso. Antes, Djokovic sólo registraba dos derrotas en primeras rondas de majors: en Australia 2005 (ante Safin) y en Australia 2006 (Goldstein). Poco más de veinte años después, el Nº 5 del ATP ranking vuelve a despedirse muy temprano en un Grand Slam.

Navone lo grita con el alma y no es para menos. Tumbó al máximo ganador de torneos de Grand Slam. (AP)

«Estoy muy feliz»

«Es increíble. La forma en que jugamos, cinco sets contra el mejor de todos los tiempos», dijo Navone, quien estará en Neuquén para jugar la Copa Davis, entre el 19 y 20 de septiembre. «Estoy muy feliz. No sé, ¿qué puedo decir? Esto significa muchísimo para mí. Es un sueño hecho realidad, de verdad, al cien por cien. Ahora tengo que recuperarme. Creo que son casi las doce, así que tenemos que irnos a dormir», agregó.

Gracias a este marcador, sólo dos argentinos han podido batir a Djokovic en Grand Slams: Guillermo Coria (Roland Garros 2005) y Mariano Navone (US Open). Otra curiosidad que deja este resultado es que Nole completa dos participaciones consecutivas perdiendo en el estreno ante un argentino, luego de despedirse en el debut de Cincinnati ante Thiago Tirante.

Llego a todas. La Nave jugó un gran partido, sobre todo en los dos sets de cierre. (AP)

Antes de ese inesperado marcador en Ohio, Djokovic había perdido por última vez contra un argentino hace diez años en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (ante Del Potro). Ahora van dos en menos de un mes. ¿Qué otros argentinos han batido a Novak? Además de los mencionados, David Nalbandian. Paren de contar.

La Nave lo dio vuelta y fue letal

Más meritorio aún para Navone es que se haya sumado a la lista de compatriotas que han vencido a Djokovic luego de ir 1-2 en sets y quiebre abajo en el cuarto. Y es que el cuarto cabeza de serie lideraba 2-1 con su saque en el cuarto antes de que el Nº 59 del mundo le impidiera confirmar la ruptura. A partir de ahí y beneficiado por problemas físicos del serbio de 39 años, Navone fue dueño completo del encuentro hasta sellarlo en cuatro horas y 36 minutos. Eso sin contar con que Navone ganó el inicial a pesar de ir perdiendo 1-4.

Ahora en el Nº 42 del ranking en vivo, el argentino buscará seguir avanzando en un torneo en el que nunca ha clasificado a tercera ronda. Su próximo rival será el ganador del duelo entre el italiano Matteo Berrettini y el suizo Stan Wawrinka.