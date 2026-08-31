Sorteo Quini 6 30 de agosto 2026: así quedan los pozos y cómo fueron los premios distribuidos

El Quini 6 volvió a concentrar las miradas de miles de apostadores en todo el país, tras la realización del sorteo número 3.404 en la noche del domingo 30 de agosto 2026.

En una velada donde la fortuna no arrojó cupones de Quini 6 con seis aciertos en las alternativas mayores, los primeros premios quedaron desiertos.

De acuerdo con los datos brindados oficialmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, el juego poceado reactivó un intenso reparto en sus categorías complementarias y prepara una masa acumulada monumental para el próximo sorteo.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 30 de agosto 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe arrojó las combinaciones de la jornada dominical, para cada una de las instancias del certamen:

Tradicional Primer Sorteo : 07 – 14 – 22 – 23 – 40 – 45 (Vacante con más de $1.237 millones) 5 aciertos: 52 ganadores ($1.060.632 cada uno) 4 aciertos: 3.001 ganadores ($5.513,45 cada uno)

: 07 – 14 – 22 – 23 – 40 – 45 (Vacante con más de $1.237 millones) La Segunda del Quini : 05 – 11 – 17 – 36 – 38 – 40 (Vacante con más de $1.597 millones) 5 aciertos: 28 ganadores ($1.969.745,14 cada uno) 4 aciertos: 1.851 ganadores ($8.938,88 cada uno)

: 05 – 11 – 17 – 36 – 38 – 40 (Vacante con más de $1.597 millones) La Revancha : 00 – 05 – 10 – 20 – 26 – 28 (Vacante)

: 00 – 05 – 10 – 20 – 26 – 28 (Vacante) El Quini que Siempre Sale : 06 – 13 – 14 – 21 – 36 – 37 ( 29 ganadores )

: 06 – 13 – 14 – 21 – 36 – 37 ( ) Pozo Extra: 00 – 05 – 07 – 10 – 11 – 14 – 17 – 20 – 22 – 23 – 26 – 28 – 36 – 38 – 40 – 45 (1.525 ganadores con $131.147,54 cada uno)

En la modalidad «Siempre Sale«, un total de 29 personas obtuvieron cinco aciertos sobre las bolillas extraídas, adjudicándose cada una de ellas una recompensa individual de $17.052.857,38.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: pozo acumulado de Quini 6 para el miércoles 2 de septiembre 2026

Debido a que ninguna boleta logró descifrar las seis bolillas en las tres modalidades troncales, la Lotería de Santa Fe anticipó que el pozo acumulado total volverá a incrementarse de cara al sorteo 3.405, que se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de septiembre 2026 a las 21:15.

Los interesados pueden confeccionar sus jugadas, en cualquier agencia oficial de quiniela habilitada, antes del límite horario de recepción de boletas del miércoles.

El sorteo institucional se transmitirá en directo para todo el territorio nacional a través de la TV Pública, señales provinciales asociadas y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de la entidad santafesina.