El petróleo Brent superó los 90 dólares tras los ataques de Estados Unidos a Irán y la escalada en el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo volvió a superar los 90 dólares por barril, tras la escalada de tensión en el Estrecho de Ormuz. (Foto: AP)

El precio del petróleo Brent, referencia clave para el comercio global de hidrocarburos, quebró este lunes la barrera de los 90 dólares por barril y profundizó su tendencia alcista ante la reactivación de los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente. Los contratos a futuro del crudo registraron una fuerte suba del 5,65% (+US$4,87) para cotizar en US$90,99, acumulando un incremento cercano al 25% desde el inicio de las hostilidades.

La disparada de las cotizaciones responde a la reactivación del conflicto bélico en una zona neurálgica para la logística energética mundial, luego de semanas de relativa calma militar que habían dado paso a medidas de asfixia económica sobre Teherán.

Bombardeos en Ormuz y la interceptación de drones en el Golfo

El detonante del nuevo salto en los precios se produjo tras la ofensiva ejecutada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) contra lanzadores de cohetes de la Guardia Revolucionaria de Irán ubicados en la isla de Larak. Según Washington, la incursión buscó neutralizar el sembrado de minas marinas en el Estrecho de Ormuz, punto estratégico por donde transita cerca del 20% del petróleo comercializado en el planeta.

La respuesta militar no tardó en llegar: Teherán disparó misiles balísticos contra instalaciones estadounidenses en Jordania —los cuales fueron interceptados en el espacio aéreo jordano—, mientras que este lunes la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) neutralizó un dron iraní sobre sus aguas territoriales. La cancillería emiratí calificó el episodio como una «escalada peligrosa y una flagrante violación a la soberanía regional», profundizando la incertidumbre en los mercados internacionales.

El cuello de botella logístico y la presión sobre Donald Trump

El bloqueo parcial sobre el Estrecho de Ormuz mantiene en vilo a las principales economías importadoras de crudo. Con el tránsito de buques petroleros reducido al mínimo, la suba del barril representa un frente de conflicto directo para la administración de Donald Trump, que enfrenta presiones inflacionarias internas en los combustibles a las puertas del calendario electoral legislativo.

En el plano diplomático, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, remarcó antes de partir hacia la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán —donde mantendrá reuniones bilaterales con el mandatario ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping— que su país «no busca una guerra abierta, pero responderá con determinación a cualquier agresión».

En simultáneo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, encabeza reuniones del G20 con el objetivo de endurecer las sanciones comerciales y financieras a terceros países que mantengan vínculos económicos con la República Islámica.