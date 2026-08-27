Todo lo que se sabe de la tragedia que golpea a Nepal y el Tíbet

Equipos de rescate buscaban este jueves a al menos 1.468 personas desaparecidas en la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet, después de que repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra dejaran al menos 392 muertos y arrasaran pueblos enteros.

Casi 400 muertos y más de 1.400 desaparecidos tras los deslaves entre Nepal y el Tíbet

Más de 24 horas después de la catástrofe, las autoridades mantenían los operativos de búsqueda mientras expertos advertían sobre la posibilidad de nuevas inundaciones. Una crecida de enorme violencia, comparada con un tsunami, arrastró viviendas, vehículos, puentes y otras infraestructuras. Un video de vigilancia registrado del lado chino mostró el momento en que un torrente de lodo y escombros engulló un edificio de varios pisos mientras decenas de personas escapaban.

En Nepal, las autoridades recuperaron 389 cuerpos y contabilizaron 910 desaparecidos, entre ellos 517 extranjeros. Del lado chino, en el Tíbet, los medios estatales informaron tres muertos y 558 desaparecidos, incluidos 260 extranjeros.

El fenómeno fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar. La violencia del desplazamiento fue tal que quedó registrado como un evento sísmico de magnitud 5,2, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Científicos advierten que el cambio climático acelera el derretimiento de los glaciares y aumenta el riesgo de inundaciones repentinas en regiones montañosas.

La riada recorrió el valle del río Trishuli, en el distrito nepalí de Nuwakot, y el valle del Bhote Koshi, al este de Katmandú. En la localidad de Timure, un sobreviviente describió la devastación: “Ya no es más que un gigantesco cementerio. Lo único que queda es arena y piedras empapadas de sangre humana”.

La inundación también golpeó Syabrubesi, punto de partida de una popular ruta de senderismo hacia Langtang, y zonas utilizadas por peregrinos que viajan hacia el monte Kailash, en el Tíbet. Entre los desaparecidos hay ciudadanos de India, Estados Unidos, Ucrania, Malasia, Australia, Reino Unido, Canadá y España.

La búsqueda se desarrolla en condiciones extremas. China movilizó cerca de 800 rescatistas, además de perros especializados y lanchas rápidas. En Nepal, los equipos trabajan entre toneladas de barro y escombros para intentar localizar sobrevivientes y recuperar cuerpos.

A la dificultad del terreno se suma el riesgo de una segunda crecida. Las autoridades de Katmandú emitieron una alerta especial por la formación de un lago detrás de los deslizamientos. Según expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), un bloqueo en la parte alta del río fronterizo entre Nepal y China podría provocar una nueva inundación de gran magnitud.

Con información de AFP