Julián Álvarez hizo el gol que metió a Argentina en semifinales y ya palpita Inglaterra: «Quedan dos más y estamos yendo por todo»

Julián Álvarez volvió a ser decisivo para la Selección Argentina. El delantero marcó el 2-1 a los siete minutos del segundo tiempo suplementario, un gol que encaminó el triunfo por 3-1 sobre Suiza y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

¡¡ESTÁS LOCO JULIÁN!! ¡¡GOLAZO AL ÁNGULO DE ÁLVAREZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. SUIZA EN TIEMPO EXTRA!! ¿EL MEJOR GOL DE LA COPA?



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El atacante celebró el esfuerzo del equipo para sacar adelante un partido muy exigente y destacó que la Selección nunca dejó de creer. «Muy contento. Intentamos hasta el final, se pusieron las cosas muy difíciles más allá de que éramos uno más. Pero sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos el gol iba a llegar y fue así, así que muy felices», expresó.

Consultado por las polémicas arbitrales y las repercusiones previas al encuentro, Julián evitó entrar en la discusión y dejó en claro que el plantel está enfocado únicamente en lo que ocurre dentro de la cancha. «Siempre se habla mucho. Nosotros nos tenemos que enfocar en nuestro trabajo, en lo que hacemos día a día. No podemos entrar en las cosas que se dicen en las redes sociales. El grupo está bien. Ahora a descansar y a pensar en el próximo», sostuvo.

El ex River también reconoció que les hubiera gustado resolver el encuentro antes del tiempo suplementario, aunque remarcó que el nivel de exigencia aumenta en cada instancia del torneo. «Preferíamos ganarlo antes, pero no es fácil. Todos los partidos del Mundial están siendo así. Quedan dos más y estamos yendo por todo», afirmó.

Con el triunfo sobre Suiza, la Selección Argentina se metió entre los cuatro mejores del Mundial y ahora buscará un lugar en la final frente a Inglaterra. El partido se jugará el próximo miércoles desde las 16 en Atlanta, donde el equipo de Lionel Scaloni intentará dar otro paso hacia la defensa del título.