Murió un hombre en un choque frontal sobre la Ruta 22, en Cervantes: los heridos fueron trasladados a Roca

Murió un hombre en un choque sobre la Ruta 22. FOTO ILUSTRATIVA de archivo

La Ruta Nacional 22 quedó marcada por otra tragedia. Este 14 de mayo, a la altura de Cervantes, se registró un grave choque frontal que dejó como resultado, un muerto y varios heridos. Los sobrevivientes fueron trasladados al hospital de Roca.

Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO el hecho y detallaron que la víctima fatal era un hombre que conducía un Ford Focus.

Choque fatal en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho

Según la información aportada por el comisario José González, jefe de la Regional II de Roca, el siniestro ocurrió minutos después de las 10.30 en el kilómetro 1165 de la Ruta Nacional 22, a la altura del barrio Colonia Fátima de Cervantes.

Si bien aún se investiga cómo se originó el choque, se logró determinar que el impacto frontal fue entre dos vehículos: un Ford Focus y un Peugeot 307. Como consecuencia, el conductor del Focus murió en el acto.

En tanto, los ocupantes sobrevivientes de ambos vehículos fueron asistidos por personal médico y trasladados al hospital de Roca. Se desconoce la gravedad de sus lesiones.

En el caso tomó intervención la Fiscalía y el Gabinete de Criminalística que se encargó de realizar las pericias correspondientes en el lugar.