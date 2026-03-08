¿En Patagonia habría híbridos de caranchos? Un estudio da pistas 

El estudio abarcó datos de avistamientos desde 1965. Se apoyaron en plataformas de ciencia ciudadana como eBird e iNaturalist.

En la Patagonia, hasta los caranchos parecen tener secretos. Un grupo de científicos de instituciones públicas de la Argentina descubrieron que las especies de aves que se conocen como carancho andino y carancho de garganta blanca se estarían hibridando en una pequeña región de la Patagonia norte.

Encontraron aves con plumas que no coincidían exactamente con ninguna de las dos especies, lo que sugiere que existirían híbridos naturales en esa zona.

“Para llegar a esa conclusión, analizamos registros históricos, fotos, observaciones de campo y ejemplares de museo”, contó uno de los coautores Ulises Balza, quien trabajó con Nicolás Lois, ambos ex becarios del Conicet.

También fue coautora Valeria Ojeda, del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (INIBIOMA). Fue publicado en la revista Journal of Raptor Research.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la existencia de un espécimen de museo depositado en el Museo de Historia Natural de Londres del Reino Unido en 1897 por Francisco P. Moreno, que tenía características de las dos especies.

El trabajo surgió porque, aunque los caranchos andino y de garganta blanca tienen diferencias claras en el color de las plumas y viven en lugares distintos, se sospechaba que podían encontrarse e hibridarse en el norte de la Patagonia. Nadie sabía bien dónde ni con qué frecuencia pasaba.

Durante años, algunos expertos pensaron que podía haber zonas donde las dos especies se hibridaran, pero no existía un mapa ni información precisa. Los investigadores decidieron buscar si al sur del lago Nahuel Huapi, en los Andes, había un lugar donde ambas especies convivieran y se hibridaran.

Cómo estudiaron a los caranchos

El equipo juntó datos de observaciones desde 1965 hasta 2023, pero la mayoría de los registros son recientes, gracias a plataformas de ciencia ciudadana como eBird, iNaturalist y EcoRegistros. También consultaron a fotógrafos de naturaleza, guías y ornitólogos de la región.

Para ubicar la zona de contacto, los científicos usaron herramientas digitales y armaron mapas con información de presencia y ausencia de las dos especies. Así, identificaron en qué lugares se superponían y dónde aparecían aves con plumas intermedias.

Un ejemplar histórico del Museo de Londres, recolectado en 1897, exhibe características mixtas de dos especies de carancho

Definieron como «híbridos» solo a los adultos que mostraban “características intermedias de plumaje en el pecho o la garganta, o patrones blanco y negro que no correspondían a ninguno de los fenotipos típicos”. No tomaron en cuenta a los jóvenes, porque su plumaje puede variar mucho por la edad.

El lugar donde se estarían hibridando las dos especies se encuentra principalmente al sur del lago Nahuel Huapi, cerca de Bariloche, entre los 790 y 2050 metros de altura. La zona de solapamiento representa el 1% y el 5% del área de distribución del carancho andino y el carancho de garganta blanca, respectivamente.

Encontraron 22 registros de posibles híbridos, la mayoría desde 1986 hasta hoy. Además del ejemplar histórico del museo, hubo adultos con plumaje intermedio fotografiados en el monte Bella Vista en 2021 y en otros puntos de la región.

Muchos de los registros de híbridos se concentran en parques nacionales de Argentina y Chile, lo que da un valor especial a estos lugares para la conservación, resaltaron los investigadores.

Los científicos sugieren que se monitoree a las poblaciones de caranchos en esta zona y realizar estudios genéticos para confirmar si realmente hay híbridos. Destacan que la región funciona casi como un laboratorio natural para investigar cómo las especies evolucionan, sobre todo ahora que el clima cambia rápido.

Explicaron que la zona de contacto entre las dos especies en la Patagonia norte resulta clave para entender la historia de los caranchos y que el “monitoreo y la confirmación de híbridos mediante estudios genéticos es necesario, dado que los ecosistemas andinos podrían verse severamente afectados por el cambio climático”.