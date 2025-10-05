¿Hay que usar protector o bloqueador solar?

El término 'protector solar' es el más adecuado según las normativas actuales y especialistas/Freepik

La distinción entre protector solar y bloqueador solar puede generar confusión entre los usuarios, pero la Sociedad Argentina de Dermatología aclara que el primer término es el más adecuado en la actualidad.

Según aclaró a Diario RIO NEGRO Andrés Politi, médico dermatólogo y coordinador de la Campaña contra el Cáncer de Piel de la entidad, la expresión “protector solar” abarca todos los productos destinados a proteger la piel de la radiación ultravioleta (UV), incluyendo tanto los de filtro químico como los de filtro físico o mineral.

“En la actualidad la palabra más aceptada en dermatología y en las normativas actuales es ‘protector solar’”, afirmó Politi. El especialista explicó que el término “bloqueador solar” corresponde a una denominación previa y de uso comercial, asociada principalmente a los productos de filtro físico, como el óxido de zinc o el dióxido de titanio.

El sombrero también es fundamental para prevenir el cáncer de piel /Freepik

Consejos clave

En cuanto a las recomendaciones para prevenir el daño solar, la Sociedad Argentina de Dermatología enfatizó la importancia de aplicar “abundante protector solar de amplio espectro (que proteja contra los rayos UVB y UVA) con FPS (factor de protección solar) superior a 30 (según el tipo de piel)”.

Politi precisó que “en caso de pieles blancas, que se enrojecen, el FPS recomendado es de 50 o superior”. Además, advirtió que “en días nublados o con ‘resolana’ la protección debe ser la misma; los rayos UV llegan igual a nuestra piel”.

La correcta utilización del protector solar implica una aplicación previa a la exposición y renovaciones periódicas. “La protección solar debe aplicarse 30 minutos antes de la exposición y ser renovada cada dos horas (o más seguido si hay transpiración excesiva, inmersión en agua)”, detalló Politi.

Qué prendas usar

El uso de prendas adecuadas también forma parte de las medidas preventivas. Se recomienda “usar prendas de vestir que cubran zonas expuestas, en especial áreas más sensibles, las piernas, los brazos, la zona del pecho y sombreros o gorros para proteger el cuero cabelludo”.

Finalmente, la entidad aconseja “evitar, en lo posible, la exposición solar entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, cuando los rayos ultravioletas son más intensos”.

Se aconseja hacer una consulta a un profesional de la salud para controlar “lunares o posibles lesiones en la piel o lesiones nuevas que se hayan modificado, que hayan crecido, cambiado de color y/o que no se curen con el paso del tiempo”.