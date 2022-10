Hizo un video sobre el pez cebra y ganó un premio global

Hace diez años el científico Eduardo Zattara estaba haciendo un curso en los Estados Unidos sobre embriología y pudo capturar un “mundo pequeño”: la migración celular durante el desarrollo evolutivo en un embrión del pez cebra. Es una especie pariente de las carpas y se usa para estudiar diferentes fenómenos en la investigación científica.

El video ahora fue ganador del concurso “Pequeño Mundo en Movimiento” de la empresa Nikon a nivel mundial. Para hacer el video, Zattara usó fluorescencia para comparar diferentes funciones celulares y representar así la dinámica de la migración celular. Logró en el video mostrar las células precursoras de la línea lateral y células pigmentadas en el embrión, durante un período de ocho horas.

Zattara es investigador del Conicet en el INIBIOMA, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de Bariloche. “Hice el video hace diez años como parte de un curso de formación y perfeccionamiento sobre Embriología, que se hace todos los años desde 1888 en el Marine Biological Laboratory de Woods Hole, en los Estados Unidos”, contó el científico a RIO NEGRO.

El video de Zattara fue premiado a nivel internacional por el concurso Mundos pequeños.

“Nunca trabajé en pez cebra, aunque la poca experiencia que adquirí al trabajar con esos animales durante el curso me hizo darme cuenta de que son uno de los mejores organismos para hacer este tipo de microscopía”, comentó. Siempre que puede hace video. “Hago videos cuando el proyecto de investigación requiere estudiar procesos de desarrollo usando estas técnicas de microscopía, o cuando puedo acceder a alguno de esos equipos como parte de un demo o un curso”, contó. Ganó el concurso en 2022. No era la primera vez que se presentaba. Desde 2017 se presentó en cada edición. Y ya determinó que seguirá participando en el mismo concurso o el que es de microfotografía (no animada).

Todos los años, Nikon arma un calendario con fotos seleccionadas del concurso del año anterior. “Todos los participantes del concurso -hayan sido seleccionados o no- reciben una copia gratis. Hay fotos y videos tan maravillosos todos los años que siempre me sorprende cómo hacen los jueces para poder decidir al ganador. A mi me gustó mucho como quedó mi video cuando lo terminé de armar para mandarlo. Pero cuando miré los otros videos seleccionados me pregunté por qué saqué el primer lugar”, dijo.

La competencia comenzó en 1975 . Es el concurso de fotomicrografía líder en el mundo, y en 2011 se anunció un concurso derivado que se concentraba en videos microscópicos. El video de Zattara se puede ver aquí: https://www.nikonsmallworld