Las imágenes ganadoras del concurso que celebra la vida en los pastizales

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2026 como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, con la FAO como agencia líder de la conmemoración. Esta iniciativa busca destacar la importancia de estos ecosistemas y promover políticas e inversiones responsables que aseguren el acceso a la tierra y los recursos para las comunidades pastoriles.

Los pastizales cubren cerca de la mitad de la superficie mundial y sostienen medios de vida, biodiversidad y sistemas alimentarios sostenibles, aunque enfrentan amenazas como la degradación y la conversión de tierras.

El martes pasado, la plataforma Global Landscapes Forum (GLF) reveló los nombres de los tres ganadores de su concurso de fotografía 2026, una edición dedicada a las tierras de pastoreo y las comunidades que las conservan alrededor del mundo.

La fotógrafa Victoria Wanjohi, miembro del jurado, expresó que ser parte de este proceso le permitió ver la “diversidad global” de estos ecosistemas y el rol vital de quienes los cuidan.

Las tierras de pastoreo ocupan 54% de la superficie terrestre del planeta y proveen sustento a aproximadamente dos mil millones de personas en África, Asia, Europa y las Américas, según datos del GLF.

Las obras seleccionadas (son 3 premios y 32 semifinalistas, elegidas entre casi 600 postulaciones) estarán disponibles en línea y se exhibirán durante 2026 en GLF África y otros eventos de la organización y aliados.

El jurado, compuesto por especialistas de Ecuador, Indonesia, India y Kenia, enfrentó un reto particular en la fase de selección. El premio principal fue para Vivek Goyal por su fotografía “Gold rush” (Avance dorado), capturada en el Parque Nacional de Torres del Paine, en la Patagonia Chilena.

En palabras de Goyal, “Espero que esta imagen invite a mirar más allá del paisaje de postal y a reconocer a la gaucha –y a millones de pastores como ella en todo el mundo– como guardianes esenciales de algunos de nuestros ecosistemas más valiosos”.

El segundo premio correspondió a Myo Minn Aung por una foto tomada en Bagan, Myanmar. Aung detalló: “Capturé esta imagen para documentar la autenticidad de la vida rural y la profunda conexión entre las personas, las tierras de pastoreo y el entorno natural”.

Myo Minn Aung ganó el segundo premio por una foto en Bagan, Myanmar.

El voto popular fue otorgado a Ahmad Wahyudi, quien registró en Merak, Indonesia, la imagen “Pastores de miles de vacas de Merak”. Wahyudi relató el contexto de su obra: “Capturé este momento de forma espontánea y natural una mañana, cuando el pastor y su ganado se dirigían al bosque de Baluran. Ocurrió en una zona muy remota, pocas veces vista por visitantes”.