Del laboratorio al bosque: científicos argentinos y alemanes revelan las claves para cuidar ecosistemas de Patagonia norte 

Las soluciones basadas en la naturaleza pueden mejorar la gestión de ecosistemas en la Patagonia norte

En la Patagonia norte, las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza” podrían cambiar la forma en que se cuida el ambiente y se convive con el bosque. Son estrategias que utilizan procesos y elementos naturales para afrontar problemas como el cambio climático, la degradación ambiental o la pérdida de biodiversidad.

Incluyen restaurar, conservar o gestionar de manera sostenible los ecosistemas para mantener los servicios que ofrecen, como el agua limpia, la protección contra incendios y la provisión de recursos.

Desde ese enfoque, los científicos Gabriel Loguercio, del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” en Esquel, y Thomas Kitzberger, del Instituto INIBIOMA, que depende de la Universidad Nacional del Comahue y el CONICET en Bariloche, Río Negro, participaron en la edición del nuevo libro.

Se llama “Ecología, estructura y dinámica de los bosques del norte de la Patagonia y derivaciones para el manejo de ecosistemas” y fue publicado en inglés por la editorial Springer. También participaron colegas de diversas instituciones de Alemania.

En la publicación, detallaron que el objetivo de las soluciones basadas en la naturaleza es lograr que los ecosistemas recuperen su funcionalidad y brinden beneficios concretos a las personas y a la naturaleza. Destacaron la importancia de unir la recuperación ecológica con el bienestar social, la educación y la participación local y fortalecer la resiliencia de comunidades y ambientes frente a amenazas futuras.

Un nuevo libro sobre bosques resalta la importancia de restaurar y manejar ecosistemas para enfrentar el cambio climático

La aplicación de las soluciones

En la Patagonia norte, las soluciones se aplican a través de acciones para restaurar bosques nativos degradados, transformar monocultivos exóticos y reducir los riesgos asociados a los incendios forestales.

Los proyectos buscan adaptar la gestión forestal a las nuevas condiciones impuestas por el cambio climático, al priorizar la diversidad de especies y la funcionalidad de los ecosistemas.

Existen casos de restauración de áreas afectadas por el fuego, plantación de especies nativas en sitios degradados y recuperación de suelos y cuencas para asegurar el agua. El libro menciona el uso de especies adaptadas a la sequía, el control de plantas invasoras y la creación de corredores biológicos que ayudan a la fauna y la flora a moverse y adaptarse.

Experiencias y perspectivas locales

Los resultados de las experiencias piloto en la región muestran que la restauración ecológica avanza cuando se combinan plantines de calidad, protección frente al sol y el viento, y prácticas adaptadas a las condiciones locales.

El éxito depende de la colaboración entre científicos, ONGs, organismos estatales y comunidades, quienes trabajan juntos en el diseño, implementación y monitoreo de las acciones.

La integración del conocimiento científico y los saberes locales permite ajustar las técnicas y enfrentar mejor los desafíos.Entre los obstáculos más relevantes aparecen la necesidad de políticas de largo plazo, financiamiento y una mayor coordinación institucional para escalar las prácticas exitosas.

Los autores también resaltan la importancia de cambiar la percepción social sobre el fuego y de promover la gestión comunitaria del paisaje, con acuerdos participativos y modelos adaptativos. Se apunta a paisajes multifuncionales, resilientes y productivos, donde la conservación y el uso sostenible de los recursos beneficien tanto a la naturaleza como a las personas en el presente y el futuro.

La participación de científicos, comunidades, ONGs y organismos estatales garantiza acciones integrales en la restauración

Servicios ecosistémicos: por qué son clave para la vida y el desarrollo

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que la naturaleza brinda a las personas, como el agua potable, la regulación del clima, la provisión de alimentos y la protección ante desastres naturales. Estos servicios dependen del buen estado de bosques, lagos, ríos y suelos presentes en la región.

En la Patagonia, estos servicios resultan esenciales para las comunidades y el desarrollo local. Los bosques andino-patagónicos regulan el ciclo del agua, previenen la erosión y controlan inundaciones, lo que asegura un acceso confiable a agua limpia y protege la estabilidad de los suelos.

La biodiversidad patagónica permite actividades productivas como la ganadería, el turismo y la producción de madera, que solo se sostienen si los ecosistemas se mantienen sanos.

Al mismo tiempo, los paisajes naturales ofrecen espacios para la recreación, la educación ambiental y el disfrute, sumando valor cultural y económico a la región.

Cuando los ecosistemas sufren daños por incendios, especies invasoras o sobreexplotación, los servicios disminuyen o desaparecen, afectando a las personas y a la naturaleza. Por eso, cuidar y restaurar los ambientes patagónicos es fundamental para sostener el equilibrio ecológico y el bienestar social en la Patagonia.