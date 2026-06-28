Qué deben tener en cuenta las mujeres con respecto al alcohol, según la ciencia

El alcohol dentro de cerveza, vino y otro tipo de bebidas es una sustancia tóxica que daña el ADN de las células mamarias de las mujeres. Científicos de Europa y Brasil hicieron una revisión de estudios publicados y advirtieron que el consumo de alcohol se asoció con un aumento del 17 por ciento en la incidencia de cáncer de mama en comparación con las mujeres que no beben nada.

Analizaron 37 estudios diferentes que en total incluían datos de 2.565.920 mujeres. Dentro de ese total, 17 estudios medían el riesgo inicial de desarrollar cáncer de mama según el consumo de alcohol y otros 20 estudios medían qué pasaba después del diagnóstico (recaídas y supervivencia). Esos trabajos procedían de países como Estados Unidos, Suecia, Japón, Francia, Noruega y otros países, según informaron en la revista The Breast.

Desde el año 1988, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer clasifica el alcohol como carcinógeno de Grupo 1 (lo más peligroso, junto con el tabaco y el asbesto). Eso ocurrió al considerar que había pruebas científicas que relacionaron el alcohol con al menos diez tipos de cáncer distintos, incluido el de mama. Hace años ya se calculaba que las mujeres que beben dos tragos diarios de alcohol tienen entre 10 y 20 por ciento más riesgo.

Los investigadores que hicieron la revisión sistemática se preguntaron qué sucede en mujeres que ya tienen cáncer de mama y consumen alcohol. Esa pregunta no tenía una respuesta clara y los hallazgos sorprenden: el alcohol sí aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, no se encontró una asociación negativa con las recaídas ni con la supervivencia específica por cáncer de mama.

El equipo realizó una búsqueda sistemática en bases de datos científicas hasta el 1 de mayo de 2025, incluyendo estudios publicados desde el año 2000 en adelante para asegurar la estandarización de los diagnósticos y tratamientos. Solo incluyeron investigaciones que siguieron a mujeres durante años para registrar quién desarrollaba cáncer de mama.

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer clasifica al alcohol como un carcinógeno desde 1988 (Unsplash)

Cómo investigaron

Dividieron los datos en dos grupos de análisis distintos: uno estudiaba el riesgo de desarrollar la enfermedad, y otro estudiaba qué sucedía en mujeres que ya tenían cáncer. Clasificaron el consumo de alcohol en tres niveles: bajo, moderado y alto.

Utilizaron técnicas estadísticas especializadas para combinar los resultados de todos los estudios. También examinaron si factores como el tipo de bebida o la edad de las mujeres hacían diferencia en los riesgos observados.

El alcohol causa la enfermedad a través de mecanismos diferentes a los que la hacen recaer. El alcohol se asocia al cáncer de mama al actuar sobre células sanas que aún no son cancerosas. Pero una vez que existen células cancerosas ya establecidas, el alcohol no parece interferir en su evolución. Es como la diferencia entre crear un incendio y avivar uno que ya existe: no son necesariamente el mismo proceso.