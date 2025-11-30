El fenómeno del policonsumo en Río Negro enciende las alarmas

En Río Negro, los hospitales y centros de salud reciben cada semana más casos de intoxicaciones agudas causadas por el consumo de alcohol y la mezcla de drogas. Esta problemática se volvió más visible a causa del fenómeno conocido como “policonsumo”.

“Así se llama a la combinación de varias sustancias psicoactivas, incluyendo psicofármacos, cocaína y diferentes tipos de pastillas o químicos”, explicó a Diario RÍO NEGRO Norma Mora, directora de la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y Adicciones (APASA) de la provincia de Río Negro.

La amplitud y variedad de las mezclas demanda estrategias totalmente nuevas en los servicios de salud para atender mejor a las personas.

El consumo de alcohol en exceso sigue en el primer lugar del registro de intoxicaciones agudas, con jóvenes y adultos al ingresar a guardias hospitalarias.

Sin embargo, desde los hospitales de la provincia se informa que cada vez es más común la entrada de pacientes con signos de intoxicación múltiple, lo que implica la presencia de alcohol junto a psicofármacos o drogas ilegales.

Ese tipo de intoxicaciones producen efectos más severos y requieren asistencia médica especializada. Los impactos sobre la salud de esas intoxicaciones resultan variables, pero pueden ser sumamente graves.

El daño puede comprometer órganos como el corazón, los pulmones, el hígado y el cerebro. Se potencia el riesgo de arritmias cardíacas, dificultades respiratorias, alteraciones neurológicas y cuadros de psicosis aguda.

Frente al actual escenario, “el sistema sanitario provincial adoptó un nuevo paradigma para abordar la emergencia. La idea central consiste en abandonar la visión que prioriza una sola sustancia y avanzar hacia un enfoque integral en el análisis y la atención”, resaltó la funcionaria.

De acuerdo con la experiencia de los equipos médicos, lo fundamental es disponer de protocolos flexibles que permitan actuar ante múltiples escenarios de intoxicación y de síndromes de abstinencia.

El trabajo constante de capacitación para el personal de salud se consolida entonces como una herramienta clave para mejorar la respuesta institucional.

En este sentido, la provincia organizó recientemente la jornada “Pautas para el abordaje inicial de intoxicaciones agudas y síndromes de abstinencia por sustancias psicoactivas”, coordinada por el doctor Horacio Trapassi.

El objetivo fue fortalecer las intervenciones de los equipos de hospitales y clínicas en toda la región. La actividad reunió a personal de San Antonio Oeste, Sierra Grande, Guardia Mitre, General Conesa, Las Grutas, Valcheta y Viedma.

Durante la capacitación, se compartieron criterios actualizados y pautas claras para evaluar y tratar estos casos. Los profesionales expusieron la necesidad de optimizar la organización interna, compartir información de manera rápida entre servicios y afianzar una comunicación directa con las familias de los pacientes.

Una jornada reunió a equipos médicos de varias localidades para actualizar criterios de atención/Crédito Gobierno de Río Negro.

Medidas de prevención

A principios de este año, APASA difundió una guía que ayuda a la prevención de consumos problemáticos.

No se trata solo de advertir sobre los riesgos, sino de acercar la información y la ayuda a quienes pueden estar en situaciones complejas. Recomienda que la prevención ocurra en todos lados: escuelas, centros de salud, clubes, barrios y hasta espacios culturales, porque eso facilita que quienes lo necesiten tengan apoyo cerca.

Otra clave es escuchar sin prejuicios y sin juzgar a quienes consultan o piden ayuda, así como estar atentos aunque la persona no lo diga directamente.

Se promueven los espacios de atención, flexibilizar horarios y capacitar a quienes trabajan en salud. “También es necesario involucrar a toda la comunidad y no solo al sistema sanitario. Así, se busca crear redes de cuidado y apoyo genuinas para enfrentar el problema entre todos”, afirmó Mora.