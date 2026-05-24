Por qué la resistencia a los antibióticos desafía al mundo

La resistencia a los antimicrobianos, o RAM, aparece cuando microbios como bacterias, virus, hongos y parásitos dejan de responder a los medicamentos que antes los eliminaban. Esto puede volver infecciones comunes más difíciles de tratar y aumentar los riesgos para la salud.

En los últimos años, el impacto de la RAM se volvió más visible. Estimaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud indican que en 2021 la RAM contribuyó a 4,7 millones de muertes en todo el mundo, y 1,14 millones de esas muertes estuvieron directamente causadas por infecciones resistentes. Estas cifras muestran que el problema afecta a todos los países y no distingue fronteras.

La RAM no ocurre solo en hospitales. Los microorganismos resistentes circulan entre personas, animales, plantas y el ambiente. El uso excesivo o incorrecto de antibióticos, tanto en humanos como en animales, junto a la falta de higiene y control en la producción de alimentos, acelera que la resistencia se propague.

Este fenómeno también complica procedimientos médicos que dependen de antibióticos, como cirugías, trasplantes o tratamientos para el cáncer. Si los medicamentos pierden su efecto, hasta una infección simple puede ser un peligro real.

Frente a esto, es clave aprender y actuar. La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) propone una charla gratuita para estudiantes, docentes y cualquier persona interesada en conocer más sobre la RAM. Será este martes 26 de mayo a las 16 horas con la organización de las carreras Licenciatura en Ciencias del Ambiente e Ingeniería Agronómica y la Subsecretaría de Extensión de la Sede Atlántica/UNRN.

La RAM afecta a todos los países, sin distinción de fronteras, y pone en riesgo la seguridad sanitaria

El objetivo es explicar de forma clara qué es la RAM, por qué es importante y cómo cada uno puede ayudar a evitar que siga creciendo.

La charla estará a cargo de la doctora Valeria Amable, especialista en bacteriología clínica, con la coordinación del doctor Sergio Abate. Para sumarse, basta con

inscribirse y elegir si se asiste de manera presencial o virtual (educacioncontinua.atlantica@unrn.edu.ar).

La RAM es un desafío global, pero el buen uso de los medicamentos y la información pueden hacer la diferencia. Aprender y compartir este conocimiento es el primer paso para cuidarnos entre todos.