Cinco lugares mágicos para pasar las fiestas de fin de año de un modo distinto

Para los que no tengan problemas en recorrer un poco más y descubrir otras opciones, el noroeste neuquino ofrece alternativas interesantes. A 491 kilómetros de Neuquén capital, por la Ruta Nacional 22 hacia el oeste y la 40 hacia el norte hasta Chos Malal, hasta tomar la Ruta Provincial 43 , se arriba a Las Ovejas. Las lagunas de Epu Lauquen constituyen un Área Natural Protegida Provincial que protege un bosque de roble pellín. Desde la Oficina de Turismo de la localidad, señalaron que algunos turistas eligen la navidad o el año nuevo para pasar una noche especial, acampando en una de las lagunas, mirando las estrellas. Hay quienes sostienen que pasan cosas interesante el cielo de Las Ovejas. Por eso, los más curiosos y menos escépticos se acercan al mirador Puntilla y prestan atención casi sin parpadear para no perderse el momento, si es que ocurre, en que se observe algún Objeto Volador No Identificado.