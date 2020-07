Cipolletti adhirió a la Ley Micaela

El proyecto para adherir a la Ley Micaelea ingresó al Concejo Deliberante cipoleño en febrero, pero la pandemia y la decisión de abocarse a cuestiones relacionadas con la emergencia sanitaria postergaron su tratamiento. Finalmente, en la última sesión, se aprobó por mayoría.

En la sesión del Concejo Deliberante que se realizó en el Complejo cultural Cipolletti, con todas las medidas de protocolo previstas ante la pandemia del coronavirus, se trataron varios proyectos.

Uno de ellos fue el de adhesión a la Ley Nacional 27.499 (Ley Micaela), presentado por el Poder Ejecutivo Municipal, que contó con la mayoría de los votos a excepción del concejal Carlos Martínez, que se abstuvo.

La sesión fue presidida por la presidenta del cuerpo legislativo municipal, Silvana Larralde (JSRN), además participaron los ediles, Lorena Yensen (JSRN), Fabián Bellamore (JSRN), Flavia Boschi (JxC), Carlos Martínez Larrea (JxC) y Horacio Pierucci (FdT).

La normativa busca que el ejecutivo municipal capacite a todo su personal, a través de procesos de formación integral que aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

Larralde comentó “es importante no quedarnos afuera de las leyes nacionales y en particular en este caso, por la trascendencia que tiene la ley Micaela. Esto no es una moda, sino una necesidad que tenemos las mujeres, por eso es indispensable ponerla en marcha en cuanto antes. Este proyecto viene a complementar a la Ordenanza 370/19, que se votó en la gestión anterior”.

También en la sesión se trató el expediente 63/20, presentado por el Bloque JSRN, sobre la prórroga de la emergencia sanitaria en todo el ejido de la Municipalidad de Cipolletti, por el término de sesenta días debido a la pandemia. Fue aprobado por unanimidad.

Por último, se aprobó por unanimidad la declaración de interés del Programa de Intercambio Cultural de Jóvenes por Rotary Club Cipolletti. El objeto del proyecto es instituir las categorías de "Joven Embajador Cultural de Cipolletti en el Exterior" a los intercambistas que la organización envía a distintos países del mundo; y la de "Joven Huésped Cultural Extranjero en Cipolletti" al intercambista que participa del programa en nuestra ciudad, facilitándole además el acceso preferencial a todas las actividades recreativas, deportivas y culturales que ofrece el municipio.