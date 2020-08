Cipolletti endurece las multas por no cumplir con el aislamiento

El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, anunció medidas para la ciudad, en el marco de la nueva fase de aislamiento social que dispuso Nación. No habrá cambios en las flexibilizaciones pero sí un fuerte endurecimiento de las multas por no cumplir con las normativas. Además de un refuerzo en los controles.

Di Tella comunicó, vía redes sociales, que habrá controles más intensos con la participación de la Gendarmería, la policía Federal, la policía provincial y personal municipal; incremento de las multas por no uso de barbijo y reuniones sociales no permitidas; y mantenimiento de horarios comerciales y de actividades ya autorizadas, de lunes a sábados.

"Sabemos que todos a esta altura de la cuarentena llevamos un poco de angustia, pero más angustia lleva nuestro personal de salud, para eso tenemos que cuidarlos y cuidarnos. También sabemos de las necesidades económicas de muchos ciudadanos. Por ello, debemos seguir cuidándonos. Hoy, el mayor porcentaje de contagios por covid-19 se dan por reuniones familiares y sociales, por eso vamos a endurecer los controles", indicó Di Tella.

Las sanciones económicas por no respetar las normativas será mucho más duras. Por no usar el barbijo pasará de $1.000 a $10.000. Circular después de las 23, excepto personal esencial, de $ 100.000 a $ 250.000. Reuniones sociales, juntadas, festejos, etc.: Desde $ 20.000 por persona hasta $ 250.000 al propietario del lugar de la reunión.

En tanto, se mantendrá las flexibilizaciones actuales y no se implementará la modalidad de circulación de acuerdo a la terminación del DNI. Horario de actividades comerciales y deportivas habilitadas a la fecha: de lunes a sábados de 9 a 20 y hasta las 23 con tope de desalojo para bares y restaurantes. Los domingos, la actividad comercial será de 8 a 14. Las actividades deportivas y recreacionales de los días domingos continuara de igual manera.