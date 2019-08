Cipolletti: Marcha y olla popular para protestar contra el "ajuste de Macri"

Durante la mañana de este jueves organizaciones sociales se manifestaron por las calles de Cipolletti en adhesión a una jornada nacional de protesta. Los reclamos se canalizaron en contra la gestión del presidente Mauricio Macri, y se desarrolla una olla popular en la plaza San Martín.

Tras marchar por las calles de la ciudad, montaron en la plaza San Martín una olla popular y permanecerán allí hasta las 13.

Exigen aumentos en los salarios de emergencia, puestos de trabajo y que se sancione e implemente con urgencia la Ley de Emergencia Alimentaria.

"Nos movilizamos por el ajuste que hay contra el pueblo argentino, con los salarios", dijo Estela, referente MTD Darío Santillán. "Tenemos muchos merenderos y la demanda es muy alta, y la gente no tiene un trabajo digno para sustentar a sus familias, y los comedores no dan abasto, y el gobierno no nos ayuda", se lamentó.

Pese a que la protesta es nacional, no descartan la posibilidad de que funcionarios municipales o provinciales se acerquen para brindarles ayuda y soluciones para poder abastecer los comedores y merenderos.

"Las fuentes laborales cada vez son menos, las fabricas se cierran", dijo angustiada.

"Nosotros reclamamos pacíficamente, y lo vamos a hacer siempre porque a un pueblo de pie no lo callan con facilidad".

Respecto a los resultados de las PASO, los desbalances cambiaros fueron parte de la motivación a la protesta. "El 70% del país le dijo que no a estas políticas tiranas que tiene Macri", opinó.