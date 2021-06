Cipolletti modificó el sistema de vacunación y logró bajar el nivel de ausentismo

El nuevo sistema de vacunación en Cipolletti logró reducir el alto nivel de ausentismo que se registró en los primeros meses de la campaña. Desde la organización aseguraron que el nivel de presentismo ronda el 95 por ciento, mientras que en algunas jornadas el ausentismo llegó al 40 por ciento.

Hace algunas semanas, desde el hospital de Cipolletti se resolvió poner a disposición un turnero virtual para que los ciudadanos puedan sacar turnos en tiempo real, de acuerdo a la oferta. Es decir que solo se accede a un turno si hay posibilidad de vacunas.

Los viernes, el hospital informa el cronograma para la semana siguiente. Para anotarse, los interesados deben ingresar a https://vacuna.cipolletti.gob.ar/. En ese link se detalla la oferta que hay para cada jornada con precisiones sobre el origen de las vacunas.

Es una especie de oferta a demanda, ya que tiene prioridad quienes puedan acceder antes al registro. Esto permitió no solo reducir el nivel de ausentismo, sino también evitar el éxodo de personas que llegaban al vacunatorio y decidían no vacunarse porque no estaban de acuerdo con las dosis que iban a recibir.

Natalia Fernández, a cargo de la campaña de vacunación en Cipolletti, contó que muchos voluntarios querían recibir una vacuna específica -especialmente la Sputnik V- y que ante la falta de esas dosis "se levantaban y se iban". Hoy está destinada una doble jornada, con 1.000 dosis en total, para la segunda dosis rusa. Esa oferta se consumó rápidamente y ya no quedan vacunas.

Muchos vecinos se quejaron porque el sistema no prioriza a quienes recibieron antes la primera dosis, sino que queda sujeto a la rapidez con la que se saca un turno. Fernández específico que es importante que estén atentos para sacar un turno.

El nuevo sistema, que no admite discusión estadística, pero trae aparejado el mismo inconveniente de antes, que se necesita tener conectividad y algunos conocimientos mínimos de navegación en internet.

"Mejoró notablemente el nivel de presentismo, estamos entre un 95 y 96 por ciento. El sistema está funcionando muy bien porque el turno es automático, no tenés que esperar que te llegue un mail como era antes, sino que directamente salís con un turno asignado", explicó Fernández.

Detalló que por el momento no está previsto vacunar a demanda. "Por el momento no lo consideramos dentro de nuestra estrategia de campaña. Estamos teniendo muy buena respuesta de la gente, los números de cobertura son excelentes y no hemos necesitado realizar a demanda.

Además, entendemos que con la situación epidemiológica que está sufriendo Cipolletti no es conveniente", señaló. En Cipolletti, esta semana está destinada a mayores de 60 a años y personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo.