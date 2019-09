Cipolletti empató sobre la hora y salvó otro punto en San Luis ante Estudiantes

Sigue sin ganar pero por lo menos no pierde. Cipolletti sacó otro punto de la galera tras la igualdad 2 a 2 con Estudiantes en San Luis por la fecha 3 del Federal A.

En el comienzo de cada tiempo, el conjunto puntano lastimó y se puso arriba. Cipo descontó y lo fue a buscar hasta el final. Un cabezazo de Damián Jara en el minuto 48 del segundo tiempo estampó el resultado definitivo.

Los dirigidos por Héctor Arzubialde se mostraron superiores a los de Gustavo Coronel, que dependió mucho de lo que haga Pablo Vergara en la ofensiva.

Por su parte, Facundo Crespo tuvo un par de atajadas importantes. Las desatenciones defensivas derivaron igualmente en los tantos de Leandro Corulo en la primera parte y Santiago Rodríguez en el arranque del complemento.

Pasados los 20, Manuel Berra exigió una respuesta de Germán Montoya. De ese corner vino el descuento Daniel Opazo que lo puso al equipo albinegro de vuelta en partido.

Los ingresos de Brian Visser y Matías Sarraute mejoraron la producción colectiva en ataque. Un centro de Sarraute con el tiempo cumplido terminó con el cabezazo de Damián Jara para la igualdad final.

SÍNTESIS

Goles: PT 15 Corulo (E) , ST 7 Rodríguez (E) , 20 Opazo (C) , 48 Jara (C).

Cambios

ST al inicio Brian Visser por Fornillo (C), 15 Juan Echarri por Soloppi (E) y Matías Sarraute por Barez (C), 20 Lucas Poletto por Roldán (E), 22 Enzo Romero por Trecco (C).