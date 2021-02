Cipolletti volvió a los entrenamientos

Sin muchos cambios en el plantel pero con la ilusión renovada, Cipolletti retomó los entrenamientos en el Predio 15 de octubre.

La próxima edición del Torneo Federal A aún no tiene fecha confirmada pero el Albinegro no quiere perder el tiempo y el entrenador, Gustavo Raggio, buscará que el equipo cambie la cara después de una deslucida tarea en la Fase Reválida que marcó el regreso a la actividad.

Curiosamente, lo mejor de Cipo se vio contra Colón de Santa Fe por Copa Argentina, en su encuentro más reciente. A partir de esa imagen, en la que dio una sobrada prueba de actitud, el DT intentará realizar una sólida pretemporada que lleve a mejores resultados a la hora de reiniciar la competencia.

En diálogo con Río Negro la última semana, Raggio adelantó que “comienza una etapa totalmente diferente” y aseguró que “están dadas las condiciones para hacer un campeonato mucho mejor de los que se vienen haciendo”.

El técnico confía en la materia prima del Albinegro pero reconoció la necesidad de reforzar algunos puestos puntuales. La prioridad es un delantero goleador. La poca eficacia de cara al arco rival fue una de las cosas que más sufrió el equipo desde la vuelta del fútbol. En siete partidos apenas marcó 3 tantos.

El Albinegro retomó las prácticas y realizó trabajos físicos. (Foto: Yamil Regules)

Además irán por un volante por izquierda y un defensor central.

No descartan sumar más futbolistas de equipos de la región como sucedió en el mercado de pases anterior.

La buena noticia para Cipo es que regresó Elvis Hernández tras su año de préstamo en Unión La Calera. El zaguero se ganó su lugar en el equipo titular antes de emigrar y ya demostró que no le pesa la camiseta albinegra.

Raggio no solo pidió por incorporaciones sino que también le dio de baja a algunos futbolistas que no cumplieron con las expectativas. Es el caso de Facundo Quiroga, Iván Silva y Juan Manuel López.

Cipo entrena en el Predio 15 de Octubre. (Foto: Yamil Regules)

El DT ya indicó que los juveniles seguirán teniendo rodaje. Con el correr de los partidos algunos fueron ganando terreno como Boris Magnago o Franco Amarfil. Fernando Pettineroli, sin lugar en las primeras fechas, dejó una buena impresión cuando le tocó ingresar. Se apuesta a que otros como Oscar Páez y Carin Najul tengan más protagonismo.

Con 25 jugadores de campo y 3 arqueros, Cipolletti ya empezó a moverse con la mente puesta en un 2021 superador.

Los 28 jugadores que arrancaron

Arqueros: Nicolás Caprio, Facundo Crespo y Alex Verón

Defensores: Elvis Hernández, Agustín Orellana, Damián Jara, Santiago Juárez, Matías Carrera, Leandro Wagner y Maximiliano Carrasco.

Volantes: Manuel Berra, Diego Aguirre, Lucas Mellado, Boris Magnago, Franco Amarfil, Ezequiel Ávila, Brian Meza, Santiago Garcé, Lautaro Borquez, Oscar Páez y Nicolás Agüero.

Delanteros: Carin Najul, Fernando Pettineroli, Nicolás Iachetti, Enzo Romero, Daián García, Santiago Jara y Lautaro Cofré.