Cipolletti y Sol de Mayo ya conocen rivales y fixture para el Federal A

El Consejo Federal hizo oficial los grupos para la fase inicial del Federal A y también el fixture del torneo. Cipolletti debutará de visitante con Olimpo y Sol de Mayo de local ante Ferro el domingo 11 de abril.

Los dos equipos rionegrinos también volverán a compartir zona con: Deportivo Madryn, Estudiantes de San Luis, Desamparados de San Juan, Sportivo Peñarol de Chimbas, Camioneros, Huracán Las Heras, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, Villa Mitre, Sansinena y Juventud Unida de San Luis.

Además, se suman dos de los recientemente ascendidos del Regional Amateur: Ciudad de Bolívar e Independiente de Chivilcoy.

De los 16 equipos del grupo, los ocho primeros luego de las dos ruedas de enfrentamientos seguirán en carrera por el ascenso. El líder accederá directo a una final por el boleto a la Primera Nacional. Los siete restantes, junto al perdedor de ese encuentro, se disputarán el segundo pasaje.

El certamen no frenará para la Copa América y la fase inicial se jugará hasta el 31 de octubre. No está contemplado realizar fechas entre semana. El arranque, hasta el momento, será sin público en las tribunas.

El debut de Cipo como local será en la segunda jornada ante Sportivo Peñarol. Ese día, Sol visitará a Villa Mitre. El primer duelo entre los dos rionegrinos será en Viedma por la fecha 14, el 11 de julio. El segundo cruce, en cancha del Albinegro, será el 24 de octubre en el anteúltimo fin de semana.

Fixture completo

1ra. fecha - 11/04/21

CIUDAD B. vs. ESTUDIANTES

SP. PEÑAROL vs. INDEPENDIENTE

OLIMPO vs. CIPOLLETTI

DEP. MADRYN vs. CIRCULO DEP.

SOL DE MAYO vs. FERROCARRIL O.

HURACAN LH vs. VILLA MITRE

CAMIONEROS vs. DESAMPARADOS

JUV. UNIDA vs. SANSINENA

2da. fecha - 18/04/21

JUV. UNIDA vs. CIUDAD B.

SANSINENA vs. CAMIONEROS

DESAMPARADOS vs. HURACAN LH

VILLA MITRE vs. SOL DE MAYO

FERROCARRIL O. vs. DEP. MADRYN

CIRCULO DEP. vs. OLIMPO

CIPOLLETTI vs. SP. PEÑAROL

INDEPENDIENTE vs. ESTUDIANTES

3ra. fecha - 25/04/21

CIUDAD B. vs. INDEPENDIENTE

ESTUDIANTES vs. CIPOLLETTI

SP. PEÑAROL vs. CIRCULO DEP.

OLIMPO vs. FERROCARRIL O.

DEP. MADRYN vs. VILLA MITRE

SOL DE MAYO vs. DESAMPARADOS

HURACAN LH vs. SANSINENA

CAMIONEROS vs. JUV. UNIDA

4ta. fecha - 02/05/21

CAMIONEROS vs. CIUDAD B.

JUV. UNIDA vs. HURACAN LH

SANSINENA vs. SOL DE MAYO

DESAMPARADOS vs. DEP. MADRYN

VILLA MITRE vs. OLIMPO

FERROCARRIL O. vs. SP. PEÑAROL

CIRCULO DEP. vs. ESTUDIANTES

CIPOLLETTI vs. INDEPENDIENTE

5ta. fecha - 09/05/21

CIUDAD B. vs. CIPOLLETTI

INDEPENDIENTE vs. CIRCULO DEP.

ESTUDIANTES vs. FERROCARRIL O.

SP. PEÑAROL vs. VILLA MITRE

OLIMPO vs. DESAMPARADOS

DEP. MADRYN vs. SANSINENA

SOL DE MAYO vs. JUV. UNIDA

HURACAN LH vs. CAMIONEROS

6ta. fecha - 16/05/21

HURACAN LH vs. CIUDAD B.

CAMIONEROS vs. SOL DE MAYO

JUV. UNIDA vs. DEP. MADRYN

SANSINENA vs. OLIMPO

DESAMPARADOS vs. SP. PEÑAROL

VILLA MITRE vs. ESTUDIANTES

FERROCARRIL O. vs. INDEPENDIENTE

CIRCULO DEP. vs. CIPOLLETTI

7ma. fecha - 23/05/21

CIUDAD B. vs. CIRCULO DEP.

CIPOLLETTI vs. FERROCARRIL O.

INDEPENDIENTE vs. VILLA MITRE

ESTUDIANTES vs. DESAMPARADOS

SP. PEÑAROL vs. SANSINENA

OLIMPO vs. JUV. UNIDA

DEP. MADRYN vs. CAMIONEROS

SOL DE MAYO vs. HURACAN LH

8va. fecha - 30/05/21

SOL DE MAYO vs. CIUDAD B.

HURACAN LH vs. DEP. MADRYN

CAMIONEROS vs. OLIMPO

JUV. UNIDA vs. SP. PEÑAROL

SANSINENA vs. ESTUDIANTES

DESAMPARADOS vs. INDEPENDIENTE

VILLA MITRE vs. CIPOLLETTI

FERROCARRIL O. vs. CIRCULO DEP.

9na. fecha - 06/06/21

CIUDAD B. vs. FERROCARRIL O.

CIRCULO DEP. vs. VILLA MITRE

CIPOLLETTI vs. DESAMPARADOS

INDEPENDIENTE vs. SANSINENA

ESTUDIANTES vs. JUV. UNIDA

SP. PEÑAROL vs. CAMIONEROS

OLIMPO vs. HURACAN LH

DEP. MADRYN vs. SOL DE MAYO

10ma. fecha - 13/06/21

DEP. MADRYN vs. CIUDAD B.

SOL DE MAYO vs. OLIMPO

HURACAN LH vs. SP. PEÑAROL

CAMIONEROS vs. ESTUDIANTES

JUV. UNIDA vs. INDEPENDIENTE

SANSINENA vs. CIPOLLETTI

DESAMPARADOS vs. CIRCULO DEP.

VILLA MITRE vs. FERROCARRIL O.

11ra. fecha - SÁBADO 19/06/21

CIUDAD B. vs. VILLA MITRE

FERROCARRIL O. vs. DESAMPARADOS

CIRCULO DEP. vs. SANSINENA

CIPOLLETTI vs. JUV. UNIDA

INDEPENDIENTE vs. CAMIONEROS

ESTUDIANTES vs. HURACAN LH

SP. PEÑAROL vs. SOL DE MAYO

OLIMPO vs. DEP. MADRYN

12da. fecha - 27/06/21

OLIMPO vs. CIUDAD B.

DEP. MADRYN vs. SP. PEÑAROL

SOL DE MAYO vs. ESTUDIANTES

HURACAN LH vs. INDEPENDIENTE

CAMIONEROS vs. CIPOLLETTI

JUV. UNIDA vs. CIRCULO DEP.

SANSINENA vs. FERROCARRIL O.

DESAMPARADOS vs. VILLA MITRE

13ra. fecha - 04/07/21

CIUDAD B. vs. DESAMPARADOS

VILLA MITRE vs. SANSINENA

FERROCARRIL O. vs. JUV. UNIDA

CIRCULO DEP. vs. CAMIONEROS

CIPOLLETTI vs. HURACAN LH

INDEPENDIENTE vs. SOL DE MAYO

ESTUDIANTES vs. DEP. MADRYN

SP. PEÑAROL vs. OLIMPO

14ta. fecha - 11/07/21

SP. PEÑAROL vs. CIUDAD B.

OLIMPO vs. ESTUDIANTES

DEP. MADRYN vs. INDEPENDIENTE

SOL DE MAYO vs. CIPOLLETTI

HURACAN LH vs. CIRCULO DEP.

CAMIONEROS vs. FERROCARRIL O.

JUV. UNIDA vs. VILLA MITRE

SANSINENA vs. DESAMPARADOS

15ta. fecha - 18/07/21

CIUDAD B. vs. SANSINENA

DESAMPARADOS vs. JUV. UNIDA

VILLA MITRE vs. CAMIONEROS

FERROCARRIL O. vs. HURACAN LH

CIRCULO DEP. vs. SOL DE MAYO

CIPOLLETTI vs. DEP. MADRYN

INDEPENDIENTE vs. OLIMPO

ESTUDIANTES vs. SP. PEÑAROL

16ta. fecha - 25/07/21

ESTUDIANTES vs. CIUDAD B.

INDEPENDIENTE vs. SP. PEÑAROL

CIPOLLETTI vs. OLIMPO

CIRCULO DEP. vs. DEP. MADRYN

FERROCARRIL O. vs. SOL DE MAYO

VILLA MITRE vs. HURACAN LH

DESAMPARADOS vs. CAMIONEROS

SANSINENA vs. JUV. UNIDA

17ma. fecha - 01/08/21

CIUDAD B. vs. JUV. UNIDA

CAMIONEROS vs. SANSINENA

HURACAN LH vs. DESAMPARADOS

SOL DE MAYO vs. VILLA MITRE

DEP. MADRYN vs. FERROCARRIL O.

OLIMPO vs. CIRCULO DEP.

SP. PEÑAROL vs. CIPOLLETTI

ESTUDIANTES vs. INDEPENDIENTE

18va. fecha - 08/08/21

INDEPENDIENTE vs. CIUDAD B.

CIPOLLETTI vs. ESTUDIANTES

CIRCULO DEP. vs. SP. PEÑAROL

FERROCARRIL O. vs. OLIMPO

VILLA MITRE vs. DEP. MADRYN

DESAMPARADOS vs. SOL DE MAYO

SANSINENA vs. HURACAN LH

JUV. UNIDA vs. CAMIONEROS

19na. fecha - 15/08/21

CIUDAD B. vs. CAMIONEROS

HURACAN LH vs. JUV. UNIDA

SOL DE MAYO vs. SANSINENA

DEP. MADRYN vs. DESAMPARADOS

OLIMPO vs. VILLA MITRE

SP. PEÑAROL vs. FERROCARRIL O.

ESTUDIANTES vs. CIRCULO DEP.

INDEPENDIENTE vs. CIPOLLETTI

20ma. fecha - 22/08/21

CIPOLLETTI vs. CIUDAD B.

CIRCULO DEP. vs. INDEPENDIENTE

FERROCARRIL O. vs. ESTUDIANTES

VILLA MITRE vs. SP. PEÑAROL

DESAMPARADOS vs. OLIMPO

SANSINENA vs. DEP. MADRYN

JUV. UNIDA vs. SOL DE MAYO

CAMIONEROS vs. HURACAN LH

21ra. fecha - 29/08/21

CIUDAD B. vs. HURACAN LH

SOL DE MAYO vs. CAMIONEROS

DEP. MADRYN vs. JUV. UNIDA

OLIMPO vs. SANSINENA

SP. PEÑAROL vs. DESAMPARADOS

ESTUDIANTES vs. VILLA MITRE

INDEPENDIENTE vs. FERROCARRIL O.

CIPOLLETTI vs. CIRCULO DEP.

22da. fecha - 05/09/21

CIRCULO DEP. vs. CIUDAD B.

FERROCARRIL O. vs. CIPOLLETTI

VILLA MITRE vs. INDEPENDIENTE

DESAMPARADOS vs. ESTUDIANTES

SANSINENA vs. SP. PEÑAROL

JUV. UNIDA vs. OLIMPO

CAMIONEROS vs. DEP. MADRYN

HURACAN LH vs. SOL DE MAYO

23ra. fecha - 12/09/21

CIUDAD B. vs. SOL DE MAYO

DEP. MADRYN vs. HURACAN LH

OLIMPO vs. CAMIONEROS

SP. PEÑAROL vs. JUV. UNIDA

ESTUDIANTES vs. SANSINENA

INDEPENDIENTE vs. DESAMPARADOS

CIPOLLETTI vs. VILLA MITRE

CIRCULO DEP. vs. FERROCARRIL O.

24ta. fecha - 19/09/21

FERROCARRIL O. vs. CIUDAD B.

VILLA MITRE vs. CIRCULO DEP.

DESAMPARADOS vs. CIPOLLETTI

SANSINENA vs. INDEPENDIENTE

JUV. UNIDA vs. ESTUDIANTES

CAMIONEROS vs. SP. PEÑAROL

HURACAN LH vs. OLIMPO

SOL DE MAYO vs. DEP. MADRYN

25ta. fecha - 26/09/21

CIUDAD B. vs. DEP. MADRYN

OLIMPO vs. SOL DE MAYO

SP. PEÑAROL vs. HURACAN LH

ESTUDIANTES vs. CAMIONEROS

INDEPENDIENTE vs. JUV. UNIDA

CIPOLLETTI vs. SANSINENA

CIRCULO DEP. vs. DESAMPARADOS

FERROCARRIL O. vs. VILLA MITRE

26ta. fecha - 03/10/21

VILLA MITRE vs. CIUDAD B.

DESAMPARADOS vs. FERROCARRIL O.

SANSINENA vs. CIRCULO DEP.

JUV. UNIDA vs. CIPOLLETTI

CAMIONEROS vs. INDEPENDIENTE

HURACAN LH vs. ESTUDIANTES

SOL DE MAYO vs. SP. PEÑAROL

DEP. MADRYN vs. OLIMPO

27ma. fecha - 10/10/21

CIUDAD B. vs. OLIMPO

SP. PEÑAROL vs. DEP. MADRYN

ESTUDIANTES vs. SOL DE MAYO

INDEPENDIENTE vs. HURACAN LH

CIPOLLETTI vs. CAMIONEROS

CIRCULO DEP. vs. JUV. UNIDA

FERROCARRIL O. vs. SANSINENA

VILLA MITRE vs. DESAMPARADOS

28va. fecha - 17/10/21

DESAMPARADOS vs. CIUDAD B.

SANSINENA vs. VILLA MITRE

JUV. UNIDA vs. FERROCARRIL O.

CAMIONEROS vs. CIRCULO DEP.

HURACAN LH vs. CIPOLLETTI

SOL DE MAYO vs. INDEPENDIENTE

DEP. MADRYN vs. ESTUDIANTES

OLIMPO vs. SP. PEÑAROL

29na. fecha - 24/10/21

CIUDAD B. vs. SP. PEÑAROL

ESTUDIANTES vs. OLIMPO

INDEPENDIENTE vs. DEP. MADRYN

CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO

CIRCULO DEP. vs. HURACAN LH

FERROCARRIL O. vs. CAMIONEROS

VILLA MITRE vs. JUV. UNIDA

DESAMPARADOS vs. SANSINENA

30ma. fecha - 31/10/21

SANSINENA vs. CIUDAD B.

JUV. UNIDA vs. DESAMPARADOS

CAMIONEROS vs. VILLA MITRE

HURACAN LH vs. FERROCARRIL O.

SOL DE MAYO vs. CIRCULO DEP.

DEP. MADRYN vs. CIPOLLETTI

OLIMPO vs. INDEPENDIENTE

SP. PEÑAROL vs. ESTUDIANTES