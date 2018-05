Un joven quedó demorado en un confuso hecho en el barrio Don Bosco

Un joven de 19 quedó demorado en la Comisaría 24 en un confuso hecho ocurrido esta mañana en el barrio Don Bosco. Cerca de las siete de la mañana vecinos alertaron a la unidad policial porque escucharon “disparos” en la cuadra. Efectivos policiales acudieron al lugar, hablaron con algunos ciudadanos quienes confirmaron haber oído las detonaciones, pero hasta el momento nadie radicó una denuncia.

En la recorrida que hicieron los efectivos por el lugar, detuvieron a un joven de 19 quien portaba una arma 9 milímetros. El hombre quedó a disposición de la fiscalía de turno a cargo del fiscal Guillermo Merlo.

El subcomisario de la unidad, Adrián López, informó que están a la espera de los antecedentes del joven. Además reveló que el arma que portaba el joven no tenía indicios de haber disparado recientemente. Todo indica que el hombre mayor de edad, quien salió de una vivienda ubicada sobre calle Paraguay al 1300 aproximadamente, habría sido la víctima de los disparos, sin embargo no se radicó ninguna denuncia y por tal motivo la Policía no pudo avanzar para determinar qué pasó.

Según relataron los vecinos a los agentes de seguridad, pasó un auto “rápido” efectuando disparos. Otra vecina aseguró que algunos proyectiles impactaron sobre un vehículo Fiat Uno de su propiedad. Personal de criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias pertinentes.