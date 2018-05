Uocra pone en duda la obra de la Ciudad Judicial

El secretario de Organización de Uocra seccional Cipolletti, Juan Carlos Garrido, reveló que el Gobierno provincial pretende “rescindir” el contrato con la empresa que ganó la licitación de la obra de la Ciudad Judicial.

Garrido se reunió el jueves por la noche con el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri, quien le adelantó la intención de rescindir el contrato con la empresa Dal Construcciones.

“Me junté con el ministro y la idea es rescindir, no hay otra. La empresa no le contesta los mensajes ni a Valeri ni al Gobernador. Prefiero que no comience antes que arranque y después no podamos cobrar”, dijo el referente de Uocra.

Valeri estuvo el jueves por la noche en Cipolletti presentando el Plan Castello y se reunió con Garrido. “Río Negro” intentó comunicarse en varias oportunidades con el funcionario para conocer más detalles sobre el conflicto con la empresa que ganó el primer tramo de la obra de la Ciudad Judicial que tiene una inversión de más de 300 millones de pesos. La firma con sede en Chaco ganó otras licitaciones en la provincia.

Esta semana los trabajadores de Uocra realizaron un acampe en el predio ubicado en la intersección de las calles Naciones Unidas y Pastor Bowdler. El descampado donde se hará la obra sólo tiene el alambrado y un baño químico.

Quien también se refirió al atraso en el comienzo de los trabajos fue Ricardo Apcarián, juez de STJ de Río Negro, quien afirmó haberse comunicado con el ministro para imprimirle celeridad al inicio de la construcción. “Una situación que me angustia bastante es ver el predio de la Ciudad Judicial abandonado. No les puedo explicar la cantidad de veces que estamos reclamando y accionando. Aparentemente hay un problema con la empresa adjudicataria que tiene varias obras en la provincia, problemas de tipo contractuales”, expresó.

Esta megaobra, que tendrá una inversión millonaria, genera 90 puestos de trabajos directos y el primer tramo de la ejecución es de tres años.

La Ciudad Judicial abarcará 20 mil metros cuadrados y se ejecutará en dos etapas. La provincia invertirá 307.257.512 de pesos para la primera etapa.