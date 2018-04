Viajaron a Estados Unidos para aprender sobre salud comunitaria

Un grupo de futuros médicos viajó este mes a Estados Unidos para capacitarse en salud comunitaria a través del conocimiento trasmitido por una organización no gubernamental de ese país.

Los jóvenes estudiantes de la facultad de Ciencias Médicas de Cipolletti fueron becados para realizar la primera experiencia piloto de las instituciones. De nuevo en la región y tras doce días de aprendizaje y experiencias, aseguran que regresaron con una nueva perspectiva.

El proyecto “Trabajador comunitario de la salud” fue impulsado por el profesor Pablo Olavegogeascoechea y contó con el acompañamiento del decano Miguel Ángel Vera.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de la facultad y esperan que a futuro pueda ser incluida como una tecnicatura intermedia dentro la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue.

Los estudiantes Julieta Cárcamo, Agustina Medina, Leandro Uicich y Lourdes Medina Peña cursan el quinto año de la carrera y aseguran que ahora se dedican a trasmitirle lo aprendido a sus compañeros. El viaje surgió desde una invitación que realizó la organización médica estadounidense Advocate Community Providers (con sede en Nueva York) a través del director médico Diego Ponieman.

Durante doce días recorrieron las calles de Nueva York. Estuvieron en el Bronx, donde existe una comunidad dominicana.

Además, participaron de charlas con profesionales y tuvieron la oportunidad de conocer a referentes sociales que están inmersos en la historia de las personas que viven allí. A través de ellos, pudieron detectar la importancia de conocer cómo influyen los determinantes sociales en cada patología.

“Nosotros estamos muy acostumbrados a especializarnos y a verlo todo rápido por eso nos encantó, porque queremos aprender todo esto desde el pregrado, queremos aprovechar ahora toda esta nueva perspectiva”, remarcó Agustina.

A su vez, Leandro explicó que: “acá tenemos muchas cosas buenas pero también para mejorar hay distintos métodos que se pueden trabajar para ir mejorando la salud en todos los aspectos”.

Con respecto a esto, tanto Pablo como los estudiantes explicaron que lo que observaron fue que los líderes sociales y religiosos eran quienes estaban comprometidos con la historia de cada una de las personas.

“Uno a veces tiene ideas y convicciones que en la realidad se pueden modificar en pocos minutos. Hubo situaciones que me sorprendían y otras que me conmovían, el ver a los referentes comunitarios, no médicos, comprometidos con su comunidad y esas son cosas que no estamos acostumbrados a ver”, remarcó el impulsor del proyecto.