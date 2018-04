Violencia de género: Una joven sufrió graves quemaduras tras prenderse fuego

Una joven de 20 años se encuentra internada en grave estado de salud desde el domingo cuando se prendió fuego para evitar que su pareja le hiciera daño a su hija de tan sólo 3 años, según relató una amiga de la mujer.

La víctima aseguró que fue ella quien “se rocío con combustible para prenderse fuego, pero que lo hizo porque su novio amenazó con agredir a su hijita”. La causa es investigada por la fiscal Rita Lucia.

El hecho ocurrió el domingo a las 14, en una vivienda del barrio cipoleño Puente 83. Según la versión de la amiga de la víctima, todo se desató porque la pareja de la joven, de 22 años, no tenía dinero para comprar droga.

“Siempre que no tenía con qué comprar para drogarse -el agresor- le pegaba a ella, la agredía. Muchas veces pasó que ella aparecía toda golpeada”, indicó la mujer.

Además, la amiga de la víctima contó a “Río Negro” que fue llevada hasta el hospital de Fernández Oro por su pareja en moto.

“Lo hizo después de que ella le pidió por favor que la llevara a ver un médico porque no aguantaba más del dolor. Y cuando llegaron le exigió que dijera que se había quemado cuando explotó una garrafa”, contó y agregó que “el muchacho se asustó cuando la dejó en el hospital porque estaba convencido de que iba a quedar detenido. Ahora ya no sabemos dónde está”.

Por la gravedad de las heridas la joven debió ser trasladada al hospital Pedro Moguillansky, donde permanece internada.

La fiscalía de Violencia de Género, encabezada por Rita Lucia, es la encargada de tratar de establecer qué fue lo que ocurrió. Desde allí, aclararon que no existe denuncia y que la mujer no implicó a su pareja tras declarar en el nosocomio, por lo que no habría avance en la investigación ni tampoco se estaría buscando al presunto agresor.