El último partido

E l sueño del mundo se ha caído para la selección Argentina en el partido contra Francia , al que llegamos casi en un grito de agonía. Sin embargo nos queda un último partido más, que se está jugando ahora. Este sí esta conmocionado – y lo hará más aun- la vida de millones de Pymes , clases medias y asalariados . La disparada del dólar sin techo no ha sido exclusivamente el consejo del FMI de liberar el mercado cambiario , sino que se trató de una política pública desplegada por el actual gobierno desde el inicio de gestión .

La liberalización del mercado de cambios fue alertada desde estas páginas ( “dólares para todos o bimonetarismo Argentino “ 5/3/2018) en tanto a través de sucesivas medidas adoptadas inmediatamente después de las elecciones del 2015 se instrumentó un sistema para facilitar la fuga de dólares al exterior, fomentando las transacciones y por cierto el ahorro- en esa moneda .

Simultáneamente se alimentó el pago de los gastos del Estado con dólares financieros que llegaron al País a través de deuda externa y especulación con las Lebacs - títulos del Estado- que pagan demenciales tasas de interés que se transformaron en ganancias que luego se retiraban llevándose las reservas del banco central. Era la única forma de obtenerlos luego de que déficit comercial- más importaciones que exportaciones – se acentuara y se restringiera la dotación del dólares del País vía eliminaciones retenciones y la eliminación de ingresar la divisa luego realizar las exportaciones de los bienes que se venden al exterior .

No fue el déficit fiscal, no fue el aumento de la tasa de interés de EE.UU., ni otra de las superficiales excusas que habitualmente escuchamos en “medios especializados” o en le televisión lo que agotó ese círculo virtuoso de endeudamiento de la actual gestión. Los propios aliados del gobierno han advertido que la Argentina tiembla en su capacidad de repago de su nueva deuda y abandonan el barco. Ha sido tan brutal el proceso de transferencia de ingresos a un sector reducido de la población –vía inflación, devaluaciones intensas y reiteradas, caída del salario y por ende de la industria y el comercio– que nuestro país finalmente fue entregado a la gobernanza del FMI. El Ministro de Economía anunció hace días que 50% de los U$S 15.000 de primer adelanto del FMI se iba destinar a facilitar la fuga de dólares ofreciéndolo a la venta mediante subastas que se realizan desde hace pocos días para contener la corrida.

La medida ha resultado un fracaso. El aumento del dólar sigue su curso sin techo habiendo liquidado en 4 días casi el 10% de aquel monto destinado a saciar “al mercado”. Resta aún explicar cómo con U$S 7.500 millones se va atender la fuga de dólares cuando solo en Mayo se fugaron del sistema U$S 6.213 millones según el informe cambiario del BCRA de este mes, cómo se van a pagar U$S 6.190 millones de interés de pago interés de deuda externa y U$S 4.667 millones por vencimiento de capital (fuente ODE-UMET) hasta Diciembre de este año.

Por cierto, vencen U$S 12.938 millones por LETES – letras del tesoro Nacional – que seguramente serán renegociadas aumentando la tasa de interés -en dólares por cierto- y los casi U$S 38.000 millones de déficit de balanza de pagos. Respecto a las Lebacs en pesos – títulos del BCRA - han llevado al Estado Nacional a pagar tasas superiores al 40% , solución que junto a la caída del consumo ha costado la desaparición de casi 8.000 Pymes desde que asumió el nuevo gobierno ( fuente apyme.org).

Pregunto ¿Cómo se va a pagar esto, a qué costo ? Los gastos en pesos del Estado o el déficit que mediante el liviano argumento de shock o gradualismo se nos entretuvo durante estos meses, han mejorado notablemente: la caída de los salarios públicos y las sucesivas recortes de derechos que antes se pagaban (subsidios, comedores, AUH) se han reducido notablemente por efectos de las devaluaciones y la inflación .

Y hablando de déficit fiscal: los intereses por deuda en el año 2015 comprometían el 7,9% de los recursos tributarios obtenidos y en el 2018 el 61,6% (Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas) ¿Cómo es posible que en el 2015 la Argentina estaba fuera del mundo si su nivel de endeudamiento se hallaba entre los 40 Países más bajos lo cual permitió que la actual gestión nos pudiera atorar de deuda? .

Venimos sosteniendo desde estas páginas que el fenómeno de construcción mediático que se llevó adelante en nuestro país ha sido intenso y novedoso ( 2/4/2018 ) y tiene directa vinculación con lo aquí explicado .

Tiempos aciagos les esperan a millones de Argentinos, dado que hemos vuelto al peor de los mundos; el daño al entramado económico está en pleno desarrollo y será muy fuerte. En esta materia siempre hay una salida, incluso en un contexto con nuevos actores que se han quedado con los negocios más rentables del país.

Lo que no es fácil de resolver es la crisis política que nos azota. A preparase para la etapa final del partido.

* Abogado. Docente de la Facultad de Economía - UNC