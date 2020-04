Comerciantes de Centenario aseguran que hay 3.000 puestos de trabajo en riesgo

Desde que se decretó la cuarenta obligatoria, el 20 de marzo, los comercios de Centenario permanecen con las persianas bajas. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario, Diego Gallardo, enfatizó que unos 3 mil puestos de trabajo están en riesgo, por la dramática situación económica que atraviesan los comerciantes.

Realizaron un relevamiento en la localidad para conocer en que contexto se encuentran los propietarios de los locales. Gallardo indicó que sus resultados son preocupantes: el 65% afirma no tener "espalda financiera" para sobrevivir los próximos 45 días sin ventas.

El 35% restante de los comerciantes, se quedaría "en el camino", según remarcó el presidente de la Cámara.

Gallardo sostuvo que "de por sí hace dos o tres años que la economía no crece", por lo que los dueños de los locales vienen golpeados hace tiempo. Señaló que ninguno estaba preparado para esta crisis económica, no sólo por la "falta de espalda financiera", si no también por la escaces de recursos para llevar las ventas a la vía virtual. "Ellos viven de las ventas día a día", subrayó.

Pocos comercios acostumbran promocionarse por las redes sociales y concretar "ventas online", según indicó el representante. Agregó que no tienen las herramientas para realizar una página web, y mucho menos el presupuesto para sortear los costos operativos y financieros.

Los comerciantes lanzaron una campaña a través de las redes sociales. Foto: Facebook @camaracomerciocentenario

La Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario quiere formar parte del Comité de Emergencia local. Gallardo remarcó que la información se centraliza en el Ejecutivo, sin dialogar con las diferentes áreas de la economía.

Añadió que en tres oportunidades enviaron notas al intendente Javier Bertoldi solicitandole medidas concretas para amortiguar la crisis de los comerciantes, pero no recibieron ninguna respuesta. Aseveró que desde que varios locales se inundaron con la intensa lluvia de enero, el jefe comunal cerró los canales de comunicación con la Cámara.

Por su parte, Bertoldi afirmó que están atados a lo dispuesto desde las autoridades nacionales y provinciales, por lo que no pueden autorizar que se habilite la apertura de los rubros paralizados actualmente. Además, enfatizó que el Municipio no está en condiciones de asistirlos, porque están en una situación "muy complicada".